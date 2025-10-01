Advertisement
चेक गणराज्य के चुनाव से तय हो जाएगा यूक्रेन जंग का भविष्य! यूरोपीय देश छोड़ देंगे साथ, पुतिन की हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

Andrej Babis parliamentary election could win: चेक गणराज्य में 3-4 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं. यहां की मौजूदा सरकार यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में मजबूत साथी रही है, लेकिन अगर अरबपति आंद्रेज बाबिस की पार्टी जीत जाती है, तो चेक गणराज्य भी हंगरी और स्लोवाकिया की तरह रूस के प्रति नरम रुख अपना सकता है. जानें पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 01, 2025, 11:46 AM IST
चेक गणराज्य के चुनाव से तय हो जाएगा यूक्रेन जंग का भविष्य! यूरोपीय देश छोड़ देंगे साथ, पुतिन की हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

czech republic election: चेक गणराज्य में शुक्रवार और शनिवार को होने वाले संसदीय चुनाव यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है. जो मौजूदा सरकार यूक्रेन की दिल खोलकर अभी तक मदद कर रही थी. अब यह मदद बंद हो सकती है. क्योंकि इस बार के चुनाव में अरबपति आंद्रेज बाबिस की ANO पार्टी के जीतने के अनुमान हैं. बाबिश मध्य यूरोप में चुनावी वापसी करने वाले नवीनतम लोकलुभावन नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि जनमत सर्वेक्षणों में उन्हें चार साल पहले पराजित करने वाले पश्चिम-समर्थक गठबंधन पर जीत की ओर अग्रसर बताया गया है. अगर वह जीत जाते हैं, तो वह हंगरी के विक्टर ओरबान और स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको की कतार में शामिल हो जाएंगे जिनके देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया है, रूसी तेल आयात करना जारी रखा है और रूस पर प्रतिबंधों का विरोध किया है.

बाबिस की लीड और यूक्रेन पर खतरा
ओपिनियन पोल्स में बाबिस की ANO पार्टी 30% वोट के साथ आगे है, जबकि पीएम पेट्र फियाला की सेंटर-राइट SPOLU कोलिशन 20-21% पर है. फियाला सरकार ने यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स की सप्लाई का नेतृत्व किया है जो नाटो देशों के डोनेशन से चल रही है. लेकिन बाबिस इस इनिशिएटिव को बंद करने की बात कर रहे हैं. वह कहते हैं कि यूक्रेन के साथ 'कॉम्प्रोमाइज' से युद्ध खत्म हो सकता है, बिना किसी शर्त के. फियाला ने बाबिस पर पुतिन की मदद करने का आरोप लगाया है. 

प्रो-रशियन शिफ्ट का डर
बाबिस ने विक्टर ऑर्बन के साथ 'पैट्रियट्स फॉर यूरोप' ग्रुप बनाया है. जो EU की क्लाइमेट और माइग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ है. अगर बाबिस को सरकार बनाने के लिए फार-राइट पार्टियों जैसे फ्रीडम एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी या SPD से गठबंधन करना पड़ा, तो चेक EU-NATO से दूर हो सकता है. ये पार्टियां यूक्रेन को एड नहीं देना चाहतीं और रूसी प्रोपगैंडा फैलाती हैं. रूस पहले से ही चेक चुनाव में डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है. प्रेसिडेंट पेट्र पावेल ने कहा कि वह ऐसे मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे जो EU-NATO छोड़ने की बात करें. गार्जियन के अनुसार, यह चुनाव EU के लिए माइग्रेशन, क्लाइमेट और यूक्रेन सपोर्ट पर क्लैश ला सकता है. 

बाबिस का रूस स्टांस और स्कैंडल्स
बाबिस रूस के खिलाफ रुख अपनाने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी बातें पुतिन की भाषा जैसी लगती हैं. वह कहते हैं कि फियाला सरकार 'रूस से युद्ध का सपना देख रही है'. पहले प्रेसिडेंशियल चुनाव में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को पुतिन से जोड़ा. बाबिस EU सब्सिडी फ्रॉड और कम्युनिस्ट कनेक्शन के स्कैंडल्स से घिरे हैं. फिर भी, इकोनॉमी की मुश्किलों से नाराज वोटर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, ANO की लीड बढ़ रही है, जो EU टाईज को प्रभावित कर सकती है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

Ukrain russiya

