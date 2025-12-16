जॉर्डन की मलिका पर क्यों टिक जाती हैं सबकी नजरें? जेफ बेजोस की शादी में गईं तो हो गया था विवाद

Jordan First Lady: पीएम मोदी जॉर्डन में हैं, उन्होंने किंग अब्दुल्लाह-II से भी मुलाकात की. इस दौरान हम आपको किंग अब्दुल्लाह II की पत्नी के मलिका रानिया के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं.
Jordan First Lady: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, ओमान और एथोपिया के दौरे पर हैं. उनके दौरे की शुरुआत 15 दिसंबर को जॉर्डन से हुई. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जॉर्डन के साथ कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए. साथ ही किंग अब्दुल्ला-II बिन अल-हुसैन से भी मुलाकात की. इस मुलाकात के में जॉर्डन की प्रथम महिला रानिया अल अब्दुल्ला नजर नहीं आईं. हालांकि वो अकसर ऐसे मौकों पर अपने पति के साथ दिखाई देती हैं.
जॉर्डन की मलिका रानिया को सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि वो अपने फेशन सेंस और समाजिक कार्यों के चलते आयोजनों में देखने मिल जाती हैं. आइए उनके प्रारंभिक जीवन, सामाजिक कार्यों, पेशेवर करियर और वैश्विक उपस्थिति पर एक नजर डालें.
जॉर्डन की मलिका का पूरा नाम रानिया अल-यासिन है, उनका जन्म 31 अगस्त 1970 को कुवैत में फिलिस्तीनी माता-पिता के घर हुआ था. उन्होंने काहिरा की अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक में मार्केटिंग का छोटा अनुभव लिया और फिर ओमान में एप्पल इंकॉर्पोरेटेड के साथ काम किया. 1990 के दशक की शुरुआत में जॉर्डन चली गईं थी.
जनवरी 1993 में एक डिनर पार्टी में जॉर्डन के अब्दुल्ला बिन अल-हुसैन से मुलाकात की, जो उस समय प्रिंस थे. छह महीने बाद 10 जून 1993 को उनकी शादी हुई. उनकी शादी के दिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया गया. उनके पति 7 फरवरी 1999 को राजा बने और 22 मार्च 1999 को उन्होंने अपनी पत्नी को रानी घोषित किया. इसके पहले वह बिना इस आधिकारिक घोषणा के अपनी सास प्रिंसेस मोना अल-हुसैन की तरह सिर्फ प्रिंसेस के पति होते.\
इस दंपती के चार बच्चे हैं:
वलीअहद प्रिंस हुसैन (जन्म: 28 जून 1994)
प्रिंसेस इमान (जन्म: 27 सितंबर 1996)
प्रिंसेस सलमा (जन्म: 26 सितंबर 2000)
प्रिंस हाशिम (जन्म: 30 जनवरी 2005)
अपनी शादी के बाद से क्वीन रानिया ने अपने पद का उपयोग जॉर्डन और दुनिया के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव और सुधार के लिए किया है. एक वैश्विक हस्ती और दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी कोशिश और ऊर्जा केंद्रित की है.
अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की इटली में हुई शादी के दौरान भी मलिका रानिया सोशल मीडिया पर काफी हो गईं थीं. अरब सोशल मीडिया पर शादी में शामिल होने के लिए मलिका रानिया की ड्रेस की तारीफ होने के साथ-साथ इजराइल में क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजन के इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी बुराई भी हो रही है.