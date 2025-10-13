हमास ने सभी जिंदा 20 बंधकों को छोड़ा, पर इकलौते हिंदू बिपिन जोशी के साथ क्या हुआ?

Gaza Ceasefire Hostage: गाजा सीजफायर का क्रेडिट खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है. हमास के चंगुल से रिहा किए गए 20 जीवित बंधक इजरायल की कस्टडी में आ चुके हैं. ये सभी इजरायली नागरिक हैं. समंदर किनारे ट्रंप का चेहरा उकेरा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इजरायल पहुंचे हुए हैं. उन्होंने एलान किया है कि जंग खत्म हो चुकी है. इस बीच, एक लड़के की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि बिपिन जोशी कहां हैं? काफी समय से बिपिन की तस्वीर लेकर मां और उनकी बहन इजरायल की गलियों में घूम रही हैं. चिंता की वजह यह है कि 20 बंधकों को ही हमास की तरफ से जीवित बताया गया है, इसका मतलब क्या जोशी की हत्या कर दी गई है?

नेपाली स्टूडेंट को 7 अक्तूबर 2023 को अगवा किया गया था लेकिन सोमवार को जिन बंधकों को रिहा किया गया उसमें जोशी का नाम नहीं है. बिपिन की मां नेपाल, इजरायल और अमेरिका में बेटे की तस्वीर लेकर मदद मांगती रही हैं. नेपाली स्टूडेंट 24 साल के हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल और हमास के बीच सीजफायर कराया है लेकिन जोशी के बारे में कोई कन्फर्म जानकारी नहीं दे पा रहा है.

pic.twitter.com/un50n3aEf5 Add Zee News as a Preferred Source "Thank you, Trump!" From Isreal with love... — Made on Earth by Humans (@1singdollar) October 13, 2025

जोशी 'लर्न एंड एर्न प्रोग्राम' के तहत इजरायल गए थे. वह 16 अन्य नेपालियों के साथ गाजा पट्टी के पास काम कर रहे थे जब हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया. 10 नेपाली वहीं मारे गए थे, पांच घायल हो गए और एक बाल-बाल बच गए. जोशी और एक थाई नागरिक को बंधक बना लिया गया था. तमाम राजनयिक प्रयासों के बावजूद नेपाली सरकार अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि बिपिन जीवित हैं या नहीं.

WATCH: Nepali hostage Bipin Joshi's family has authorized the release of a newly found video. Hamas likely filmed it in November 2023, shortly after they abducted him on October 7th. This is the most recent sign of life we have of Bipin, and shows that he was brought into Gaza… pic.twitter.com/NDuJHGiBKZ — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 8, 2025

कुछ समय पहले नेपाली बंधक बिपिन जोशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बताया गया कि हमास ने यह वीडियो नवंबर 2023 में ही बनाया था.

मिस्र में आज गाजा पीस समिट हो रही है. इटली की पीएम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर दुनियाभर के नेता जुटे हैं. नेतन्याहू भी शर्म अल शेख में होंगे. Gaza Peace Summit को एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है.

