हमास ने सभी जिंदा 20 बंधकों को छोड़ा, पर इकलौते हिंदू बिपिन जोशी के साथ क्या हुआ?

Hamas Hindu Hostage Bipin Joshi: हमास के हमले में बंधक बनाए गए इकलौते हिंदू बिपिन जोशी को लेकर संशय बना हुआ है. ट्रंप की मध्यस्थता पर हमास ने सभी जीवित बंधकों को छोड़ दिया लेकिन हिंदू बंधक का क्या हुआ, न मां को पता और न बहन को. दोनों पिछले दो साल से बिपिन की रिहाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:31 PM IST
Gaza Ceasefire Hostage: गाजा सीजफायर का क्रेडिट खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है. हमास के चंगुल से रिहा किए गए 20 जीवित बंधक इजरायल की कस्टडी में आ चुके हैं. ये सभी इजरायली नागरिक हैं. समंदर किनारे ट्रंप का चेहरा उकेरा गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इजरायल पहुंचे हुए हैं. उन्होंने एलान किया है कि जंग खत्म हो चुकी है. इस बीच, एक लड़के की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि बिपिन जोशी कहां हैं? काफी समय से बिपिन की तस्वीर लेकर मां और उनकी बहन इजरायल की गलियों में घूम रही हैं. चिंता की वजह यह है कि 20 बंधकों को ही हमास की तरफ से जीवित बताया गया है, इसका मतलब क्या जोशी की हत्या कर दी गई है?

नेपाली स्टूडेंट को 7 अक्तूबर 2023 को अगवा किया गया था लेकिन सोमवार को जिन बंधकों को रिहा किया गया उसमें जोशी का नाम नहीं है. बिपिन की मां नेपाल, इजरायल और अमेरिका में बेटे की तस्वीर लेकर मदद मांगती रही हैं. नेपाली स्टूडेंट 24 साल के हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल और हमास के बीच सीजफायर कराया है लेकिन जोशी के बारे में कोई कन्फर्म जानकारी नहीं दे पा रहा है. 

जोशी 'लर्न एंड एर्न प्रोग्राम' के तहत इजरायल गए थे. वह 16 अन्य नेपालियों के साथ गाजा पट्टी के पास काम कर रहे थे जब हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया. 10 नेपाली वहीं मारे गए थे, पांच घायल हो गए और एक बाल-बाल बच गए. जोशी और एक थाई नागरिक को बंधक बना लिया गया था. तमाम राजनयिक प्रयासों के बावजूद नेपाली सरकार अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि बिपिन जीवित हैं या नहीं. 

कुछ समय पहले नेपाली बंधक बिपिन जोशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बताया गया कि हमास ने यह वीडियो नवंबर 2023 में ही बनाया था. 

मिस्र में आज गाजा पीस समिट हो रही है. इटली की पीएम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर दुनियाभर के नेता जुटे हैं. नेतन्याहू भी शर्म अल शेख में होंगे. Gaza Peace Summit को एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है. 

पढ़ें: गाजा पीस समिट का हर अपडेट

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

