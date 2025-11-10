Advertisement
ये है समुद्र पर दौड़ने वाली दुनिया की इकलौती ट्रेन! वीडियो देखकर आंखें मसलते रह जाएंगे आप

Bird Flight Line Video: जर्मनी से डेनमार्क जाने वाली 'बर्ड फलाइट लाइन' की ट्रेन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो को देखकर काफी हैरान हैं क्योंकि आज तक ट्रेन सिर्फ जमीन पर चलती देखी थी, लेकिन आज पानी के अंदर भी देख ली..

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:06 PM IST
ये है समुद्र पर दौड़ने वाली दुनिया की इकलौती ट्रेन! वीडियो देखकर आंखें मसलते रह जाएंगे आप

Bird Flight Line Video: आपने कभी न कभी ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा. इसके अलावा ट्रेन को एलिवेटेड और ब्रिज से गुजरते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन को समुद्र में चलते देखा है? चलिए जानते हैं उस ट्रेन के बारे में जो फिजिक्स पढ़ने वालों को भी माथा घुमा देती है. चलिए जानते हैं. दरअसल, जिस ट्रेन का वीडियो वायरल हो रहा है वो बर्ड फ्लाइट लाइन की ट्रेन है जो जर्मनी से डेनमार्क तक चलती है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ये पूरी ट्रेन फेरी पर चढ़कर पानी पर दौड़ रही है. आपको बता दें कि ये दुनिया की आखिरी पैसेंजर ट्रेन फेरी सर्विस है जो जर्मनी से डेनमार्क तक 19 किलोमीटर बाल्टिक सागर पार करती है. 

पानी पर उड़ती है ट्रेन
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलकर सीधे विशाल फेरी के अंदर घुस जाती है. इसके बाद फेरी इंजन स्टार्ट किया जाता है और ये ट्रेन समुद्र में चली जाती है. वीडियो देखने पर ट्रेन पानी पर दौड़ती नजर आती   है. इस दौरान सफर कर रहे यात्री लहरों के साथ सेल्फी ले रहे हैं वीडियो बना रहे हैं. इसमें यात्रा करने का अनुभव बहुत ही शानदार होता है. सफर तो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये पल जीवन भर साथ रहता है. ये वोगेलफ्लुगलिनी (बर्ड फ्लाइट लाइन) 1963 से चल रही है.
यह भी पढ़ें: गुलाब या चंदन नहीं, गधी के दूध से बने साबुन से नहा रहे यहां के लोग! वजह जानकर चौंक जाएंगे

इकलौती ट्रेन सर्विस
अगर आपको इस ट्रेन के बारे में डिटेल में बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे. ये स्कैंडलाइंस कंपनी की फेरी है जो लगभग हर आधे घंटे में मिलती है. इसके ऊपर कारें और ट्रक लोड होते हैं. जर्मनी से डेनमार्क तक 19 किलोमीटर का सफर मात्र 45 मिनट का होता है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहता है. यात्री ट्रेन से उतरकर फेरी पर बने रेस्तरां पर खाना खाते हैं. इस दौरान आप यहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और डेक पर खड़े होकर डॉल्फिन देख सकते हैं. देखने में लगता है कि ट्रेन पानी पर उड़ रही है. ट्रेन का ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर हैरान है. 

A post shared by Factorealm (@factorealm)

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर  @factorealm नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 790 लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स शानदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, समुद्र के सीन वाली ट्रेन में यात्रा करना अच्छा रहेगा. दूसरे यूजर ने लिखा, इंसानी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

bird flight lineMost Unique Train

