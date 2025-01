चर्च पहुंचे ट्रंप से बिशप ने कही ऐसी बात, तुरंत चिढ़ गए अमेरिका के नए राष्ट्रपति

Bishop Pleads Trump: डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बीते मंगलवार 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल के राष्ट्रीय प्रार्थना सेवा पर पहुंचे. इस दौरान चर्च की एपिस्कोपल बिशप मैरिएन एडगर ने ट्रंप से देश में समलैंगिक, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर बच्चों और अप्रवासियो पर दया करने की बात कही. बिशप के इस निवेदन के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति चिढ़े हुए नजर आए.

ट्रंप से किया निवेदन

ट्रंप ने पदग्रहण करते ही देश में ट्रांसजेंडर और अप्रवासियों को लेकर अपना सख्त रूख अपनाया है. इसको लेकर प्रार्थना सेवा के दौरान बिशप ने ट्रंप से कहा,' श्रीमान राष्ट्रपति, मैं आपसे अंत में एक निवेदन करना चाहती हूं. लाखों लोगों ने आप पर भरोसा जताया है. जैसा कि आपने कल देश को बताया कि आपने प्रेम से संपूर्ण ईश्वर के दैवीय हाथ को महसूस किया है. मैं भी ईश्वर के नाम पर आपसे हमारे देश के उन लोगों पर दया करने का निवेदन करतीं हूं, जो अभी डरे हुए हैं.'

Wow. A bishop just called out Trump and Vance to their faces at church.

“The vast majority of immigrants are not criminals. May I ask you to have mercy, Mr. President, on those whose children fear their parents will be taken away.” pic.twitter.com/FGun0D1uIe

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 21, 2025