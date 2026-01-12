यूट्यूब पर नॉर्थ कोरिया से अपलोड हुआ बिना ऑडियो वाला 140 साल लंबा वीडियो, इंटरनेट पर मची हलचल

Advertisement
Youtube Longest Video With Cryptic Confusion: वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक अजीबोगरीब वीडियो अपलोग की गई है, जिसकी अवधि पूरे 140 साल की है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 12, 2026, 11:11 PM IST
Youtube Longest Video: इंटरनेट पर आए दिन दुनियाभर से कुछ न कुछ अनोखी घटनाएं देखने को मिलती हैं. वहीं इस साल 5 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक अजीबोगरीब वीडियो देखने को मिला है, जिसने लोगों को असमंजस में डाल दिया है. यह वीडियो सिर्फ मिनटों या घंटों का नहीं है बल्कि इसकी अवधि पूरे 140 साल की है. इस वीडियो को ShinyWR नाम के एक चैनल की ओर से अपलोड की गई है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 
  

बिना ऑडियो-वीजुएल वाला वीडियो 

यूट्यूब पर इस अजीबोगरीब वीडियो को अबतक दो मिलियन बार देखा जा चुका है. इस पर लगभग 28,000 कमेंट्स भी किए जा चुके हैं. यूजर्स इसको लेकरचर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह वीडियो क्या है. बता दें कि वीडियो में एक खाली स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें न तो ऑडियो है और न ही विजुअल. थंबनेल में इसका ड्यूरेशन 140 साल दिखाई देता है, लेकिन प्ले बटन पर क्लिक करने पर यह घटकर 12 घंटे हो जाती है. वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी बेहद पेचीदा है.  

अजीबोगरीब डिस्क्रिप्शन 

वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अरबी प्रतीकों में लिखा है, जिसका ट्रांसलेशन है,' आओ मुझसे नरक में मिलो.' वीडियो के स्क्रीनशॉट कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए हैं, जिसके चलते लोग इसको लेकर तरह-तरह के रिएक्शंस और थ्योरी बता रहे हैं.

वीडियो के सोर्स की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. कई लोगों का मानना है कि यह यूट्यूब का एक टेस्ट पेज है या किसी ऑल्टरनेट रिएलिटी गेम ( ARG) है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पता चला है कि यह नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट हुआ और 31 जुलाई 2023 को इस वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर आया. 

यूट्यूब पर सबसे लंबा वीडियो 

इस चैनल पर एक और 294 घंटे का लंबा वीडियो और 300 घंटे का स्ट्रीम शेयर किया गया है. इसको लेकर एक यूजर ने थ्रेड्स पर लिखा,' मुझे लगता है कि यह यूट्यूब का एक टेस्टिंग चैनल है, जो अजीब आवाजों वाले चैनल जैसा है.' बता दें कि यूट्यूब पर लंबे वीडियो की कमी नहीं है. वर्तमान रिकॉर्ड 596 घंटे के वीडियो का है, जिसे जोनाथन हार्चिक ने 2011 में अपलोड किया था. इसके अलावा 23 दिन का वीडियो और 5 सेकंड का वीडियो शामिल है, जिसे 19 घंटे तक बढ़ाया गया था. 

