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ब्लैक सी बना 'मौत का क्षेत्र', अब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट हुआ हमला; जल रहे जहाज में फंसे हैं 13 भारतीय नाविक

Attack on Indian Sailors in Russia-Ukraine War: ब्लैक सी क्या अब 'मौत का क्षेत्र' बन गया है. यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस समुद्र में खड़े या गुजर रहे सभी जहाजों पर रूस और यूक्रेन, दोनों की मिसाइलें बरस रही हैं. इन हमलों का बड़ा खामियाजा भारत के नाविकों को भुगतना पड़ रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:30 AM IST
ब्लैक सी बना 'मौत का क्षेत्र', अब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट हुआ हमला; जल रहे जहाज में फंसे हैं 13 भारतीय नाविक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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