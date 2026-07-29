ब्लैक सी बना 'मौत का क्षेत्र', अब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट हुआ हमला; जल रहे जहाज में फंसे हैं 13 भारतीय नाविक

News Updates Regarding Attack on Indian Sailors in Ukraine: होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ब्लैक सी भारतीय नाविकों के लिए जोखिम वाला नया इलाका बनता जा रहा है. रूस-यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से चल रही जंग अब भीषण रूप लेती जा रही है. दोनों देश एक दूसरे के बंदरगाहों और मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी कीमत अब उन जहाजों को चलाने वाले भारतीय नाविकों को भुगतनी पड़ रही है. ऐसे ही एक हमले में 13 भारतीय नाविक यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर हुए हमले में फंस गए हैं. वे भारतीय एमवी अमीर1' (MV AMIR1) जहाज पर सवार हैं. 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' ने भारत सरकार से उन नाविकों को बचाने की अपील की है.