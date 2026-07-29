ब्लैक सी बना 'मौत का क्षेत्र', अब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क पोर्ट हुआ हमला; जल रहे जहाज में फंसे हैं 13 भारतीय नाविक

News Updates Regarding Attack on Indian Sailors in Ukraine: होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ब्लैक सी भारतीय नाविकों के लिए जोखिम वाला नया इलाका बनता जा रहा है. रूस-यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से चल रही जंग अब भीषण रूप लेती जा रही है. दोनों देश एक दूसरे के बंदरगाहों और मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी कीमत अब उन जहाजों को चलाने वाले भारतीय नाविकों को भुगतनी पड़ रही है. ऐसे ही एक हमले में 13 भारतीय नाविक यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर हुए हमले में फंस गए हैं. वे भारतीय एमवी अमीर1' (MV AMIR1) जहाज पर सवार हैं. 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' ने भारत सरकार से उन नाविकों को बचाने की अपील की है.
यूनियन ने कहा कि यह बंदरगाह यूक्रेन के ओडेसा बंदगाह के पास है, जहां पर कुछ ही दिनों पहले हुए हमलों में कई भारतीयों की जान गई थी. अब 'एमवी अमीर1' पर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है, जिससे उसमें आग लगी हुई है. इसके चलते जहाज पर तैनात चालक दल बेहद खतरनाक परिस्थितियों में समंदर में फंसा हुआ है.
यूनियन ने बताया कि जहाज पर चालक दल के कुल 15 लोग मौजूद हैं. जिनमें से 13 भारतीय हैं. उसने चालक दल को सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह किया है. इसके लिए उसने भारत सरकार, जहाज मालिकों, जहाज के ध्वज राज्य और दूसरे अधिकारियों को अनुरोध भेजा है. यूनियन ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जहाज के फंसे रहने से बीतते हर दिन के साथ उनकी जान का जोखिम बढ़ता जा रहा है.
अपने अनुरोध के साथ यूनियन ने जहाज से रिकॉर्ड किया गया एक कथित वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें बंदरगाह के पास से गहरा धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है. यूनियन ने कहा कि जहाज के आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिससे चालक दल हर पल हमले के डर के साये में जीने को मजबूर है."
बताते चलें कि इससे पहले ओडेसा पोर्ट के पास भी व्यापारी जहाज 'एमवी ओमोर्फी' (MV OMORFI) पर हमला हुआ था. उस जहाज पर चालक दल के 4 भारतीय क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिसमें अटैक में एक की जान चली गई. भारत ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था.
घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमले को समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया था. भारत ने यूक्रेन से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि सैन्य अभियानों के दौरान नागरिक मर्चेंट जहाजों को निशाना न बनाया जाए. ओडेसा पोर्ट पर पिछले सप्ताह भी एक हमला हुआ था, जब 'एमवी एजीएन रागनर' को निशाना बनाया गया. उस घटना में दो भारतीय क्रू मेंबर को बचा लिया गया, जबकि दो लापता हो गए.
ब्लैक सी में लगातार बढ़ते जोखिम को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है. इसमें मर्चेंट नेवी में लगे कर्मियों को को सलाह दी गई है कि वे ब्लैक सी में या वहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सुरक्षा स्थितियों का गहराई से मूल्यांकन कर लें. इसके बाद वे ड्यूटी शुरू करने के सवाल पर कोई फैसला लें. ऐसा न करने पर उन्हें जान-माल का नुकसान हो सकता है.