/पाकिस्तान में नमाज के दौरान ब्लास्ट में 15 की मौत; दीवार से टकराई कार और फिर उड़ गए चिथड़े

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में पुलिस लाइन के पास बड़ा धमाका हुआ है. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद के बाहर बड़ा गड्ढा हो गया. मस्जिद का बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक दीवार भी गिर गई.
खैबर पख्तूनख्वा के आईजी जुल्फिकार हमीद ने जियो न्यूज को बताया कि विस्फोटक से भरी एक गाड़ी पुरानी पुलिस लाइंस के गेट से टकराई. गाड़ी के टकराने के बाद जोरदार धमाका हुआ और फायरिंग भी हुई. डीएचक्यू अस्पताल के एमएस ताहिर अली शाह ने बताया कि अस्पताल में 15 शव और 50 से ज्यादा घायल लाए गए हैं. घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है.ॉ
पुलिस ने कोहाट-हंगू रोड को सभी तरह की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है. पुलिस लाइन के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक, धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है.
BREAKING: An explosion has been reported inside the premises of a mosque adjacent to the Shell petrol station near Police Lines in Kohat, Khyber Pakhtunkhwa.
Initial information indicates multiple casualties are feared. Emergency has been declared at nearby hospitals, while… pic.twitter.com/ZCOMlp3CcL
— THE GLOBAL DECIPHER (@Global_Decipher) September 18, 2026
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोहाट पुलिस लाइंस में हुए धमाके की कड़ी निंदा की है. उन्होंने घटना में कई लोगों के घायल होने पर दुख जताया. प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की और अधिकारियों को सभी पीड़ितों को तत्काल और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. शहबाज ने संबंधित अधिकारियों से धमाके की प्रकृति और इसकी वजहों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है. उन्होंने राहत और बचाव काम तेज करने के साथ-साथ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
पाकिस्तान में मस्जिदों और इबादतगाहों पर धमाकों का सिलसिला नया नहीं है. बीते वर्षों में नमाज के दौरान कई मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जिनमें बड़ी तादाद में नमाजियों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए. पेशावर से लेकर इस्लामाबाद और पाराचिनार तक हुए इन हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोहाट में हुए ताजा धमाके के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में मस्जिदों पर हुए बड़े हमले चर्चा में हैं. नीचे ऐसे ही प्रमुख हादसों की सूची दी गई है.