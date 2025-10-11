Advertisement
40 मील दूर सुनी गई धमाके की आवाज, जब अमेरिका की बम बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, कितने हताहत?

अमेरिका की एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है, धमाका बेहद खतरनाक था, आसपास मौजूद लोगों को एक पल के लिए यकीन नहीं हो पाया कि असल में हुआ क्या था.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:53 AM IST
Blast in US Explosive Factory: अमेरिका के टेन्नेसी (Tennessee) स्टेट के रूरल एयरिया में उस वक्त खलबली मच गई जब वहां की एक बम बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ. इस ब्लास्ट में कम से कम 18 लोग लापता हो गए हैं, साथ ही एक के मौत की आशंका है. इस धमाके में वहां मौजूद कार और मेटल के टुकड़े तबाह हो गए. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 40 मील दूर तक सुनाई दी.

दिल दहला देने वाली घटना
हम्फ्रीज काउंटी (Humphreys County) के शेरिफ क्रिस डेविस (Chris Davis) ने सेना के लिए विस्फोटकों की सप्लाई और रिसर्च करने वाली कंपनी एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स में हुए ब्लास्ट साइट के बारे में कहा, "ये खत्म हो गया है." उन्होंने कहा कि ये अब तक देखे गए सबसे भयावह सीन में से एक था और खास तौर से दिल दहला देने वाला था क्योंकि वो इस हादसे से जुड़े 3 परिवारों को जानते हैं.

कब हुआ ब्लास्ट?
डेविस ने कहा कि कई लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि कितने लोग मारे गए, और लापता 18 लोगों को "आत्मा" बताया क्योंकि अधिकारी अभी भी उनके परिवारों से बात कर रहे थे. अधिकारियों ने शुरू में कहा था कि 19 लोग लापता हैं, लेकिन हम्फ्रीज काउंटी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने शुक्रवार रात उस नंबर को अपडेट किया जब उन्होंने बताया कि मौका-ए-वारदात पर मौजूद एक शख्स अपने घर पर सुरक्षित पाया गया. डेविस ने कहा कि विस्फोट सुबह तकरीबन 7:45 बजे हुआ.

पहाड़ों से निकलता दिखा धुआं
हवाई फुटेज में कंपनी के पहाड़ी लोकेशन से सुलगता और धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था. उन्होंने बताया कि मलबा कम से कम आधे मील के क्षेत्र में बिखरा हुआ था और 15 मील (24 किलोमीटर) से भी ज्यादा दूर के लोगों ने विस्फोट महसूस किया. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वो नैशविले (Nashville) से तकरीबन 60 मील (97 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में बक्सनॉर्ट (Bucksnort) एरिया में जंगली पहाड़ियों पर फैले 8 इमारतों वाले कारखाने में विस्फोटक और गोला-बारूद का प्रॉसेस करती है.

विस्फोट के कारणों का पता नहीं
ये तुरंत पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट के वक्त प्लांट में कितने लोग काम करते थे या कितने लोग वहां मौजूद थे. डेविस ने कहा कि जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था और वे ये नहीं बता सकते कि विस्फोट का कारण क्या था. हिकमैन काउंटी के एडवांस्ड ईएमटी डेविड स्टीवर्ट (David Stewart) ने बताया कि लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण आपातकालीन दल शुरू में प्लांट में दाखिल नहीं हो पा रहे थे.

नींद से अचानक जागे लोग
धमाके ने वहां के स्थानीय निवासी जेंट्री स्टोवर (Gentry Stover) की नींद उड़ा दी. उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया, "मुझे लगा कि घर ढह गया है और मैं भी उसके अंदर दब गया हूं, मैं ब्लास्ट साइट के बहुत पास रहता हूं और जागने के तकरीबन 30 सेकंड बाद मुझे अहसास हुआ कि ऐसा ही हुआ होगा."

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

