खून के बैग, बम और अपने ही एयरपोर्ट को उड़ाना था प्लान... ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड बचाने के लिए डेनमार्क ने कर ली जंग की तैयारी

Denmark prepped for US invasion of Greenland: अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के ग्रीनलैंड को “जबरन लेने” वाले बयान के बाद डेनमार्क ने खामोशी से बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी थी. जिसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, सैनिकों को खून के बैग और बमों के साथ तैनात किया गया था. समझें पूरी बात.
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Denmark prepped of Greenland after Trump threat: अमेरिका को ग्रीनलैंड “हर हाल में चाहिए” और जरूरत पड़ी तो “कठोर रास्ता” भी अपनाया जा सकता है. ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था. अब इस मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डेनमार्क ने ट्रंप की धमकी को बहुत गंभीरता से लिया था. इसको लेकर जनवरी 2026 में डेनमार्क ने चुपचाप सैन्य तैयारी शुरू कर दी थी.
खबर के अनुसार, डेनमार्क ने अपने खास सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा था. ये सैनिक सिर्फ हथियार लेकर नहीं गए, बल्कि उनके पास खून के बैग और विस्फोटक भी थे. योजना साफ थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो दुश्मन को हर हाल में रोकना है, चाहे इसके लिए सख्त कदम क्यों न उठाने पड़ें.
रिपोर्ट में बताया गया कि डेनमार्क ने दो अहम जगहों पर खास फोकस किया:
Nuuk (ग्रीनलैंड की राजधानी)
Kangerlussuaq (रणनीतिक एयरबेस)
अगर हमला होता, तो सैनिक इन जगहों के रनवे उड़ा देते, ताकि कोई भी विदेशी विमान वहां उतर न सके.
यह कदम किसी दिखावे के लिए नहीं था. डेनमार्क को अंदेशा था कि अगर लड़ाई होती है, तो काफी लोग घायल हो सकते हैं. इसी वजह से सैनिक अपने साथ पहले से ही खून की सप्लाई लेकर पहुंचे, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज किया जा सके.
डेनमार्क इस मामले में अकेला नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने भी सहयोग किया. इन देशों के सैनिकों को भी ग्रीनलैंड भेजा गया, ताकि अगर अमेरिका हमला करे तो उसे कई देशों का सामना करना पड़े.
डेनमार्क की चिंता क्यों बढ़ गई?
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की एक अन्य सैन्य कार्रवाई के बाद डेनमार्क की चिंता और बढ़ गई थी. इसके अगले ही दिन ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर बयान आया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए.
अभी तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि
हालांकि यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, लेकिन अभी तक डेनमार्क सरकार या ग्रीनलैंड प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.