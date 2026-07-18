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'खून का बदला खून', ईरान के निशाने पर ट्रंप परिवार, तेहरान में बैनर लगाकर जताए मंसूबे, ट्रंप बोले - 'मुझे कुछ हुआ तो...

Iran Banner Against Trump Family: यूएस के साथ जारी खूनी भिड़ंत के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार ईरान के निशाने पर है. ईरान ने शनिवार को तेहरान में बैनर लगाकर अपने मंसूबे खुलकर जाहिर भी किए. उस बैनर में 'खून का बदला खून' लिखा था और ऊपर ट्रंप की फैमिली के लोगों की फोटो लगी थी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:12 PM IST
'खून का बदला खून', ईरान के निशाने पर ट्रंप परिवार, तेहरान में बैनर लगाकर जताए मंसूबे, ट्रंप बोले - 'मुझे कुछ हुआ तो...
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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