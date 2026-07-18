'खून का बदला खून', ईरान के निशाने पर ट्रंप परिवार, तेहरान में बैनर लगाकर जताए मंसूबे, ट्रंप बोले - 'मुझे कुछ हुआ तो...

Iran Threat to Donald Trump Family: यूएस और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़क गई है. अमेरिकी सेनाएं लगातार ईरान के विभिन्न शहरों और ठिकानों पर बमबारी कर रही हैं. वहीं ईरान भी पलटवार से पीछे नहीं है. वह भी खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. अपने सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामेनेई और रक्षा मंत्री की मौत का गुस्सा भी उसमें साफ छलक रहा है. अपने इसी गुस्से का इजहार करने के लिए तेहरान में शनिवार को एक बैनर लगाया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे परिवार की तस्वीरें अमेरिकी झंडे से लिपटे ताबूतों के ऊपर दिखाई दे रहे थे.
सोशल मीडिया पर इस बैनर की तस्वीरें वायरल हो गईं. बैनर के बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस को जलती हालत में दिखाया गया था. वहीं ट्रंप, उनकी दूसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप और पांचों बच्चों इवांका, डॉन जूनियर, एरिक, टिफ़नी और बैरन ट्रंप के फोटो उन ताबूतों के ऊपर दिखाए गए थे. बैनर पर फारसी भाषा में 'खून का बदला खून' का नारा लिखा था.
यूएस के साथ जारी संघर्ष में यह दूसरी बार रहा, जब ईरान ने किसी बैनर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी दी है. इससे पहले भी ईरान ने तेहरान के इंकलाब स्क्वायर पर एक बैनर लगाया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को एक ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया था.
बताते चलें कि ईरान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए लंबे समय से बैनर रणनीति का इस्तेमाल करता रहा है. अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद उसने तेहरान के विभिन्न इलाकों में इस्लामिक क्रांति से जुड़े बड़े-बड़े बैनर लगा रखे हैं. जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वे इस जंग में अपनी जान कुर्बान करने के लिए सामने आएं.
इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि उनके पिता की हत्या का निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा और इसके जिम्मेदार लोग अपने बिस्तरों पर शांति से नहीं मरेंगे.
मोजतबा खामेनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, 'यह बदला हमारे देश की मांग है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा. ये अपराधी जिनके नाम ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं, अपने बिस्तरों पर शांति से मरने की अधूरी इच्छा लेकर अपनी कब्रों में जाएंगे. उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी अन्य अधिकारी पर निर्भर नहीं करता है.'
मोजतबा की इस धमकी के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी भड़के हुए हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि वह लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में हैं. उन्होंने बताया कि वे अपने अफसरों को निर्देश दे चुके हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में कामयाब हो जाता है, तो ईरान पर इतने बम दागे जाएं कि वह पूरा मुल्क खंडहर बन जाए.
ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा, 'मैं लंबे समय से उनकी लिस्ट में हूं. हम इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं... बस बात इतनी है कि मैंने निर्देश छोड़ दिए हैं कि अगर कुछ भी होता है, तो बस उन पर उस स्तर पर बमबारी की जाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो.'
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान के चीफ मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद से ट्रंप और उनकी फैमिली तेहरान के टारगेट पर हैं. यही वजह है कि अब ट्रंप की सुरक्षा में खास एहतियात बरती जा रही है. पिछले दिनों नाटो समिट में भाग लेने के लिए ट्रंप तुर्की के शहर अंकारा गए थे तो वापसी में उनके ट्रैवल प्लान में चेंज किया गया था.