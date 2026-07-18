'खून का बदला खून', ईरान के निशाने पर ट्रंप परिवार, तेहरान में बैनर लगाकर जताए मंसूबे, ट्रंप बोले - 'मुझे कुछ हुआ तो...

Iran Threat to Donald Trump Family: यूएस और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़क गई है. अमेरिकी सेनाएं लगातार ईरान के विभिन्न शहरों और ठिकानों पर बमबारी कर रही हैं. वहीं ईरान भी पलटवार से पीछे नहीं है. वह भी खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. अपने सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामेनेई और रक्षा मंत्री की मौत का गुस्सा भी उसमें साफ छलक रहा है. अपने इसी गुस्से का इजहार करने के लिए तेहरान में शनिवार को एक बैनर लगाया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे परिवार की तस्वीरें अमेरिकी झंडे से लिपटे ताबूतों के ऊपर दिखाई दे रहे थे.