/PoK चुनाव में खूनी बवाल! पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, बैलेट बॉक्स को किया आग के हवाले; चुनावी प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

PoK Elections 2026 Latest Updates: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हिंसा की भेंट चढ़ गई. एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने एक बैलेट बॉक्स में आग लगा दी. कई इलाकों में तनाव और झड़पों के बीच चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे.
PoK में मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही विभिन्न क्षेत्रों से भीषण हिंसा, अंधाधुंध गोलीबारी, चुनावी धांधली और बैलेट बॉक्स लूटने व जलाने की खबरें सामने आईं. हिंसक झड़पों के बीच एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हिंसा और अराजकता ने पाकिस्तान की ओर से कराए जा रहे फर्जी चुनावों की पोल खोलकर रख दी है.
सबसे दर्दनाक और हिंसक घटना कोटली जिले के LA-9 कोटली-II निर्वाचन क्षेत्र में सामने आई. वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के समर्थकों में खूनी संघर्ष हुआ. PPP का आरोप है कि PML-N प्रत्याशी के समर्थकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की. जिससे उनकी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया.
वहीं, पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे. यह हिंसा केवल कोटली तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भींबर जिले की समाहनी तहसील से भी बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें आईं. वहां समर्थकों के उपद्रवी गुटों ने पोलिंग बूथ पर धावा बोलकर बैलेट बॉक्स लूट लिए और एक बैलेट बॉक्स को सरेआम आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद अधिकारियों ने 30 लोगों को हिरासत में लिया.
PoK में पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई धांधली और हिंसक घटनाओं ने संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर पानी फेर दिया. इस्लामाबाद में भले ही PML-N और PPP मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन PoK चुनाव में दोनों ही दल एक-दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए. उन्होंने एक-दूसरे पर फर्जी वोटिंग और मतदाताओं को डराने के गंभीर आरोप लगाए.
पहले से तय माने जा रहे नतीजों के कारण आम जनता में भारी निराशा देखी गई. कई इलाकों में पोलिंग स्टेशन पूरी तरह से खाली नजर आए. साफ है कि वहां के स्थानीय निवासी पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित इस चुनावी ड्रामे को खारिज कर चुके हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह हिंसा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि PoK में न तो कानून का शासन है और न ही लोगों को निष्पक्ष लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं.