/PoK चुनाव में खूनी बवाल! पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, बैलेट बॉक्स को किया आग के हवाले; चुनावी प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

वहीं, पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे. यह हिंसा केवल कोटली तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भींबर जिले की समाहनी तहसील से भी बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें आईं. वहां समर्थकों के उपद्रवी गुटों ने पोलिंग बूथ पर धावा बोलकर बैलेट बॉक्स लूट लिए और एक बैलेट बॉक्स को सरेआम आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद अधिकारियों ने 30 लोगों को हिरासत में लिया.