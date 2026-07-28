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PoK चुनाव में खूनी बवाल! पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, बैलेट बॉक्स को किया आग के हवाले; चुनावी प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

PoK Elections 2026 Violence News: PoK चुनाव में सोमवार को खूनी बवाल हुआ! इलेक्शन में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया. इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:50 AM IST
PoK चुनाव में खूनी बवाल! पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, बैलेट बॉक्स को किया आग के हवाले; चुनावी प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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