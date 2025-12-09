Advertisement
जिस पार्टी ने शेख हसीना की सरकार गिराने में की थी मदद, अब यूनूस की बन गई कट्टर दुश्मन, बांग्लादेश में फिर होगा 'खेला'!

बांग्लादेश की सियासत में फिर उथल-पुथल मचने वाली है. एक साल पहले अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन से शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को धक्का लगाकर गिराने वाली बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) अब मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की कट्टर विरोधी बन चुकी है. बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान ने बहुत कुछ आगे के बारे में बता दिया है. समझें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 02:25 PM IST
बांग्लादेश में चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिशें चल रही हैं. देश एक असामान्य दौर से गुजर रहा है, जिसकी पहचान लोकतंत्र और जवाबदेह शासन की गैरमौजूदगी से लगाई जा सकती है. बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान ने साफ कह दिया है कि यूनुस सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और चुनावों में देरी कर रही है. पार्टी ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है, जो शेख हसीना के दौर के 'खेला होबे' की याद दिला रहा है. क्या बांग्लादेश फिर हिंसा की चपेट में फंस जाएगा?

बर्बाद हो रहा बांग्लादेश
स्थानीय मीडिया के मुताबिक बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में आयोजित पार्टी के दो दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया. सोमवार को उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिशें चल रही हैं. बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' ने तारिक रहमान के हवाले से कहा, "शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? यह असामान्य है कि एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं. ये असामान्य चीजें जारी नहीं रह सकतीं." उन्होंने आगे कहा, "हर दिन, जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें सच को छिपाने की कोशिशें दिखती हैं, लेकिन भूख और खाली जेबें सच बोलती हैं."

फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, निवेश रुक गए
रहमान ने कहा कि मिलें और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, निवेश रुक गए हैं, और अस्पताल सही इलाज की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं. शैक्षिक संस्थान पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ये सभी असामान्य स्थितियों के संकेत हैं. उन्होंने कहा कि देश में लोग अब घर से निकलते समय लूटे जाने से डरते हैं और अगर वे इस खतरे से बच भी जाते हैं, तो बार-बार होने वाले सड़क हादसों की वजह से घर सुरक्षित लौटने की कोई गारंटी नहीं है. उन्होंने पूछा, "पिछले साल सड़क हादसों में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए. उन परिवारों का क्या हुआ जिन्होंने अपने इकलौते कमाने वाले को खो दिया? क्या अगले दिन कोई उनके बारे में सोचता है?"

धर्म के नाम पर जनता को धोखा 
रहमान ने आने वाले मुश्किल दिनों की चेतावनी देते हुए कहा कि एक ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी को बुरा दिखाने के लिए एक खतरनाक कैंपेन चलाया जा रहा है. बीएनपी नेता ने कहा, "लोगों ने एक ऐसी पार्टी को पहचान लिया है जिसकी कोई योजना नहीं है, कोई आदर्श नहीं है और कोई प्लान नहीं है और जो धर्म के नाम पर जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहा है. उनके असली चेहरे पहले ही सामने आ चुके हैं."
अगले साल के चुनाव से पहले बांग्लादेश लगातार बढ़ते राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है. जो पार्टियां पहले मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए काम कर रही थीं, वे अब एक-दूसरे की दुश्मन बन गई हैं.

यूनुस सरकार से क्यों नाराज है बीएनपी?
बीएनपी का मुख्य गुस्सा चुनावों की तारीख पर है.पार्टी दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 तक चुनाव चाहती है, ताकि वो सत्ता हासिल कर सके.लेकिन यूनुस ने सुधारों का हवाला देकर अप्रैल 2026 तक टाल दिया. तारिक रहमान ने जून 2025 में लंदन में यूनुस से मुलाकात की, जहां उन्होंने दिसंबर की मांग रखी. यूनुस ने इनकार कर दिया.  इसके अलावा, यूनुस सरकार ने जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री पद पर 10 साल की सीमा लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बीएनपी ने खारिज कर दिया.पार्टी का कहना है कि ये उनके नेता खालिदा जिया के हितों के खिलाफ है, जो पहले दो बार पीएम रह चुकी हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

