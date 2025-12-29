Advertisement
trendingNow13057308
Hindi Newsदुनियाखालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल का वनवास काट ढाका-17 से भरा चुनावी पर्चा, BNP हो गई गदगद; बांग्लादेश की बदल जाएगी राजनीति?

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल का 'वनवास' काट ढाका-17 से भरा चुनावी पर्चा, BNP हो गई गदगद; बांग्लादेश की बदल जाएगी राजनीति?

BNP files Tarique Rahman's Dhaka-17 nomination: बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका-17 सीट से नामांकन दाखिल कर सनसनी मचा दी है. BNP में खुशी की लहर है, क्योंकि यह कदम पूर्व PM शेख हसीना के पतन के बाद की राजनीति को पलट सकता है. चुनाव फरवरी 2026 में होंगे. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 29, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल का 'वनवास' काट ढाका-17 से भरा चुनावी पर्चा, BNP हो गई गदगद; बांग्लादेश की बदल जाएगी राजनीति?

Tarique Rahman's Dhaka-17 nomination: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जो 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में वतन लौटे हैं. उन्होंने ढाका-17 सीट से फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया कर दिया है. पार्टी नेताओं ने उनके लिए पेपर जमा किए है. ताहिर रहमान का चुनावी मैदान में आना, आने वाले दिनों में बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं. डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने 17 साल लंदन में 'वनवास' काटने के बाद ढाका-17 सीट से चुनावी पर्चा भर दिया है. पार्टी कार्यकर्ता गदगद हैं, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे देश की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है.

17 साल के निर्वासन का अंत और घर वापसी
तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को लंदन से परिवार के साथ ढाका लौटे. 2008 में राजनीतिक केसों और दबाव के चलते वे देश छोड़कर चले गए थे. शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद उनके खिलाफ सारे केस बरी हो गए. एयरपोर्ट पर लाखों समर्थकों ने उनका स्वागत किया. तारिक ने कहा कि वे बांग्लादेश को सबको साथ लेकर चलने वाला सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं.

नामांकन की प्रक्रिया और डिटेल्स
29 दिसंबर 2025 को तारिक के नामांकन पेपर ढाका डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जमा किए गए. पार्टी एडवाइजर्स अब्दुस सलाम और फरहाद हलीम डोनर ने यह काम किया. 'जागो न्यूज24' ने रिपोर्ट किया कि तारिक ढाका-17 से 13वें जतिया संसद चुनाव में लड़ेंगे, जो फरवरी 2026 में होंगे.  वह बोगुरा-6 सीट से भी नामांकन साइन कर चुके हैं. ढाका-17 गुलशन-बानानी जैसे पॉश इलाकों वाली सीट है, जो पहले एलाइंस पार्टनर को दी गई थी, लेकिन अब तारिक लड़ेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

BNP में क्यों है इतनी खुशी?
तारिक की मां खालिदा जिया बीमार हैं, इसलिए तारिक पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं. 2018 से वे लंदन से वीडियो कॉल्स के जरिए BNP चला रहे थे. अब उनकी एंट्री से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है. 'बांग्ला न्यूज24' की रिपोर्ट में कहा गया कि नामांकन जमा होने से कार्यकर्ता उत्साहित हैं. उन सबको लगता है कि अवामी लीग पर बैन से मैदान साफ है, और BNP की जीत की उम्मीद बढ़ गई है.

क्या बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?
हां, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तारिक की एंट्री गेम-चेंजर है.'न्यू यॉर्क टाइम्स' और 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट्स में तारिक को अगला PM कैंडिडेट बताया गया है. वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और डेमोक्रेसी बहाल करने का वादा कर रहे हैं.लेकिन चुनौतियां भी हैं जैसे हिंसा, रैडिकल ग्रुप्स और नई पार्टियां. अगर BNP जीती, तो तारिक की लीडरशिप में नया बांग्लादेश बन सकता है.जनता का जोश देखकर लगता है, बड़ा बदलाव आने वाला है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

tarique rahman

Trending news

कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...