खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल का 'वनवास' काट ढाका-17 से भरा चुनावी पर्चा, BNP हो गई गदगद; बांग्लादेश की बदल जाएगी राजनीति?

Tarique Rahman's Dhaka-17 nomination: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जो 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में वतन लौटे हैं. उन्होंने ढाका-17 सीट से फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया कर दिया है. पार्टी नेताओं ने उनके लिए पेपर जमा किए है. ताहिर रहमान का चुनावी मैदान में आना, आने वाले दिनों में बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं. डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने 17 साल लंदन में 'वनवास' काटने के बाद ढाका-17 सीट से चुनावी पर्चा भर दिया है. पार्टी कार्यकर्ता गदगद हैं, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे देश की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है.

17 साल के निर्वासन का अंत और घर वापसी

तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को लंदन से परिवार के साथ ढाका लौटे. 2008 में राजनीतिक केसों और दबाव के चलते वे देश छोड़कर चले गए थे. शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद उनके खिलाफ सारे केस बरी हो गए. एयरपोर्ट पर लाखों समर्थकों ने उनका स्वागत किया. तारिक ने कहा कि वे बांग्लादेश को सबको साथ लेकर चलने वाला सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं.

नामांकन की प्रक्रिया और डिटेल्स

29 दिसंबर 2025 को तारिक के नामांकन पेपर ढाका डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जमा किए गए. पार्टी एडवाइजर्स अब्दुस सलाम और फरहाद हलीम डोनर ने यह काम किया. 'जागो न्यूज24' ने रिपोर्ट किया कि तारिक ढाका-17 से 13वें जतिया संसद चुनाव में लड़ेंगे, जो फरवरी 2026 में होंगे. वह बोगुरा-6 सीट से भी नामांकन साइन कर चुके हैं. ढाका-17 गुलशन-बानानी जैसे पॉश इलाकों वाली सीट है, जो पहले एलाइंस पार्टनर को दी गई थी, लेकिन अब तारिक लड़ेंगे.

BNP में क्यों है इतनी खुशी?

तारिक की मां खालिदा जिया बीमार हैं, इसलिए तारिक पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं. 2018 से वे लंदन से वीडियो कॉल्स के जरिए BNP चला रहे थे. अब उनकी एंट्री से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है. 'बांग्ला न्यूज24' की रिपोर्ट में कहा गया कि नामांकन जमा होने से कार्यकर्ता उत्साहित हैं. उन सबको लगता है कि अवामी लीग पर बैन से मैदान साफ है, और BNP की जीत की उम्मीद बढ़ गई है.

क्या बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?

हां, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तारिक की एंट्री गेम-चेंजर है.'न्यू यॉर्क टाइम्स' और 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट्स में तारिक को अगला PM कैंडिडेट बताया गया है. वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और डेमोक्रेसी बहाल करने का वादा कर रहे हैं.लेकिन चुनौतियां भी हैं जैसे हिंसा, रैडिकल ग्रुप्स और नई पार्टियां. अगर BNP जीती, तो तारिक की लीडरशिप में नया बांग्लादेश बन सकता है.जनता का जोश देखकर लगता है, बड़ा बदलाव आने वाला है.