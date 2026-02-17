25 कैबिनेट मंत्री-24 राज्य मंत्री… कुल 49 चेहरों पर तारिक रहमान का दांव, पुराने दिग्गजों के साथ नए नेताओं को मौका, आखिर BNP की टीम में क्या है खास?

बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने अपनी प्रस्तावित कैबिनेट के लिए 49 नेताओं के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान के नेतृत्व में तैयार इस सूची में 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं. नई टीम का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब देश में नई सरकार को लेकर उत्सुकता चरम पर है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता की दिशा क्या होगी.

मंत्रियों की सूची में अनुभव का दबदबा

the Daily Star में छपी ‌रिपोर्ट के मुताबिक, घोषित 25 मंत्रियों में 23 सांसद शामिल हैं, जबकि दो टेक्नोक्रेट्स को भी जगह दी गई है. इससे संकेत मिलता है कि BNP राजनीतिक अनुभव के साथ प्रशासनिक विशेषज्ञता को भी महत्व देना चाहती है. मंत्रियों की सूची में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोसरो महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, हाफिज उद्दीन अहमद, अब्दुल अवाल मिंटू, अफरोजा खानम रीता सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.

राज्य मंत्रियों में युवा और नए चेहरे

24 राज्य मंत्रियों की सूची में कई नए और उभरते नेताओं को मौका दिया गया है.शमा ओबैद इस्लाम, बैरिस्टर कैसर कमाल, नुरुल हक नूर, बॉबी हज्जाज और अली नवाज महमूद खैय्याम जैसे नाम इस बात का संकेत देते हैं कि पार्टी भविष्य के नेतृत्व को तैयार करना चाहती है.

टेक्नोक्रेट्स की एंट्री क्यों अहम?

कैबिनेट में टेक्नोक्रेट्स को शामिल करना BNP की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इससे सरकार नीति निर्माण और आर्थिक फैसलों में विशेषज्ञों की मदद लेना चाहती है, ताकि प्रशासनिक फैसले ज्यादा प्रभावी बन सकें.

BNP क्या संदेश देना चाहती है?

नई कैबिनेट से तीन बड़े संकेत सामने आते हैं:

अनुभवी नेताओं से स्थिरता

नए चेहरों से भविष्य की तैयारी

विशेषज्ञों से प्रशासनिक मजबूती

यानी पार्टी एक संतुलित सरकार की छवि पेश करने की कोशिश कर रही है. अब नजर शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रालयों के बंटवारे पर है. माना जा रहा है कि इसी से तय होगा कि नई सरकार किन मुद्दों को सबसे पहले प्राथमिकता देती है.