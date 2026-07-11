/वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की गई जान; बोट पर सवार थे 32 लोग

Boat Accident: शनिवार (11 जुलाई) को वियतनाम के फु क्वेक द्वीप के पास एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें कई लोग लापता है. स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य में लगे हैं. इस बात की जानकारी वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास की ओर से दी गई है.
वियतनाम में हुई इस घटना में कम से कम 15 लोगों की जान गई है. अधिकारियों ने बताया कि इस स्पीडबोट में क्रू मेंबर समेत कुल 36 लोग सवार थs. बाकी लोगों की तलाश जारी है, जो नाव पलटने के बाद पानी में डूब गए.
रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिणी वियतनाम के अधिकारियों का कहना है कि एक स्पीडबोट के पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि जब यह बोट वियतनाम के फु क्वोक के पास 'होन मे रुट न्गोई' द्वीप के पास पलटी, तो उसमें 32 भारतीय पर्यटक और चार क्रू मेंबर सवार थे. बता दें कि इस घटना में 21 लोगों की जान बचा ली गई है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय दूतावास ने लिखा कि एक दुखद घटना में, कुछ घंटे पहले वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई. स्थानीय अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है और घटना के सटीक विवरण जुटाए जा रहे हैं.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
इसके साथ ही दूतावास की ओर से बताया गया कि प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारत के कॉन्सुलेट जनरल में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस पोस्ट में यह भी बताया गया कि प्रभावित परिवारों को जानकारी और मदद देने के लिए, हो ची मिन्ह सिटी में भारत के कॉन्सुलेट जनरल में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है.
इससे +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 और +84 33 452 0414 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. हनोई में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे +84 91 308 9165 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. हम किसी भी तरह की मदद और सवालों के लिए उपलब्ध हैं.
दूतावास की ओर से बताया गया कि घटना के तुरंत बाद से ही राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है. नाव में सवार लोग जो पानी में डूबे हैं, उनकी तलाश की जा रही है. हालांकि, यह हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आ सकी है. मामले की जांच की जा रही है.