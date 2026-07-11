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वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की गई जान; बोट पर सवार थे 32 लोग

वियतनाम के फु क्वेक द्वीप में भारतीय पर्यटकों से भरी एक नाव पलट गई. इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. इस संबंध में वियतनाम स्थित दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस बोट पर कुल 32 भारतीय सवार थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:11 PM IST
वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 लोगों की गई जान; बोट पर सवार थे 32 लोग
Image Credit: फोटौ- सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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