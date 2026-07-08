शारजाह से कराची आ रहा बोइंग 737 कार्गो विमान लापता, रडार से गायब होने से ठीक पहले पायलट ने कहा था- 'सिस्टम खराब है'

पाकिस्तान में एक कार्गो विमान के लापता होने से हड़कंप मच गया है. शारजाह से कराची आ रही K2 एयरवेज की कार्गो फ्लाइट निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी. उड़ान के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से उसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद समुद्र में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) के अनुसार, KTA1732 नंबर की यह कार्गो उड़ान मंगलवार रात करीब 9:18 बजे पाकिस्तान समयानुसार कराची के लिए अंतिम चरण में थी. इसी दौरान पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी समस्या की जानकारी दी.
इस घटना के बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने विमान को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए थे. हालांकि, कुछ ही मिनट बाद रडार पर विमान की स्थिति असामान्य दिखाई देने लगी. अधिकारियों के मुताबिक विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा और उसकी दिशा में भी अचानक बदलाव दर्ज किया गया. इसके तुरंत बाद रडार और रेडियो दोनों से संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया. बताया गया कि उस समय विमान कराची से लगभग 155 नॉटिकल मील पश्चिम में था.
फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटराडार 24 के शुरुआती आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि विमान ने पहले ऊंचाई गंवाई, फिर दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर तेजी से नीचे आने लगा. आखिरी सिग्नल 16:21 UTC पर मिला था. उस समय विमान समुद्र तल से करीब 1,100 फीट की ऊंचाई पर था और लगभग 22,400 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे उतर रहा था. शुरुआती तकनीकी विश्लेषण संभावित दुर्घटना की आशंका की ओर इशारा करता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, विमान में कुल पांच चालक दल के सदस्य मौजूद थे. फिलहाल उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता सभी क्रू मेंबर का पता लगाना और विमान की सटीक लोकेशन का पता करना है.
लापता विमान की तलाश के लिए पाकिस्तान नौसेना ने अपना युद्धपोत पीएनएस जुल्फिकार समुद्री क्षेत्र में भेजा है. इसके अलावा पाकिस्तान वायुसेना का SAAB विमान और नौसेना का ATR विमान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं. पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के वाणिज्यिक जहाज लाहौर को भी राहत एवं खोज अभियान में लगाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक समुद्र और हवाई दोनों माध्यमों से लगातार तलाशी जारी है और जैसे-जैसे नई जानकारी मिलेगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा.
फ्लाइटराडार 24 के मुताबिक, AP-BOI रजिस्ट्रेशन वाला यह Boeing 737-400 मालवाहक विमान वर्ष 2024 में K2 एयरवेज के बेड़े में शामिल हुआ था. इससे पहले यह 1999 में रूसी एयरलाइन Aeroflot के साथ यात्री विमान के रूप में सेवा में आया था. बाद में यह गरुण इंडोनेशिया के बेड़े का हिस्सा बना. वर्ष 2012 में इसे कार्गो विमान में परिवर्तित किया गया, जिसके बाद टीएनटी एयरवेज और फिर एएसएल एयरलाइंस ने इसका संचालन किया.