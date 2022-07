Kabul blast: लाइव टी-20 मैच के दौरान स्टेडियम में बम धमाका, जान बचाने को बंकर में छिपे क्रिकेटर

Kabul cricket stadium blast: अफगानिस्तान क्रिकेट ने बड़े मुश्किल हालात में अपनी देश की टीम को वर्ल्ड लेवल की टीम बनाया है. राशिद खान हों या फिर असगर अफगान, देश ने कई ऐसे क्रिकेटर दिए हैं जो आज दुनियाभर में पॉपुलर हैं. लेकिन अफगानिस्तान के हालात क्रिकेट की प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हैं. काबुल के क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को उस वक्त आत्मघाती बम धमाका हुआ है, जब वहां टी-20 मैच खेला जा रहा था. स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और धमाके के बाद हर तरफ अफरा-तफरी मच गई. इस धमाके में चार लोगों के घायल होने की खबर है.

मैदान पर चल रहा था टी-20 मैच

हादसा काबुल इंटरनेशनल स्टेडियम में पामीर जालमी और बैंड-ए-अमीर ड्रैगन्स के बीच शापेजा क्रिकेट लीग के 22वें लीग मैच के दौरान हुआ है. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आलोकोजे काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में हुए बम विस्फोट से हड़कंप मच गया. शाम को काबुल में शापेजा क्रिकेट लीग मैच के दौरान स्टैंड में बैठे दर्शकों के बीच अचानक से एक बम फट गया.

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR

