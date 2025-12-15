Bondi Beach Firing: आतंकवादियों की गाड़ी में मिला ISIS का झंडा, खाई थी वफादारी की कसम

Advertisement
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के बोंडी बीच में हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की कीर के पास ISIS का झंडा मिला है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:45 AM IST
Bondi Beach Australia Firing: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी के बोंडी बीच में हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की कीर के पास ISIS का झंडा मिला है. ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एंटी टेरेरिज्म एजेंसी इस्लामिक स्टेट से संबंधों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि बोंडी बीच पर हमला करने वालों ने ISIS के प्रति वफादारी की शपथ ली थी और कथित तौर पर उनके वाहन में एक झंडा मिला था.

सिडनी के मशहूर बोंडी बीच पर रविवार को हजारों लोग हल्की गर्मी का आनंद ले रहे थे. ये सभी लोग चमकते समुद्र में सूर्यास्त के समय नहा रहे थे. नजदीक में ही यहीं पर हनुक्का त्योहार के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, इसी दौरान यह शाम तब भयानक रूप लेना शुरू कर देती है, जब वहां आतंकवादी अंधाधुंध फायिंग करते हैं. इस फायरिंग में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा दो दर्जन के करीब लोग जख्मी भी हैं. घटना के कई हैरान कर देने वाले वीडियोज वायरल हो रहे हैं. 

खबर अपडेट की जा रही है

