Hindi NewsदुनियाBondi Beach Shooting: साजिद अकरम से मेरा कोई लेना-देना नहीं... आतंकी की पत्नी ने शव लेने से किया इनकार

Bondi Beach Shooting: 'साजिद अकरम से मेरा कोई लेना-देना नहीं...' आतंकी की पत्नी ने शव लेने से किया इनकार

Sajid Akram: सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के आरोपी साजिद अकरम की विधवा ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है. पत्नी ने कहा कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है. इसके बाद साजिद का शव पुलिस के पास है और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर है.

 

Dec 22, 2025, 12:29 PM IST
Bondi Beach Attack: 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी साजिद अकरम की विधवा ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है. जानकारी के अनुसार, साजिद की पत्नी ने कहा कि साजिद अकरम से उसका कोई लेना-देना नहीं है. जिसके बाद से साजिद का शव ऑस्ट्रेलियाई सरकार की देखरेख में है और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों ने संभालनी है. 

फिलीपींस के दावो शहर गया था साजिद

बता दें, 50 वर्षीय साजिद अकरम ISIS से प्रेरित हमले के सिलसिले में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में मारा गया था. इस हमले में एक बच्चे समेत कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. साजिद का 24 वर्षीय बेटा, नवीद अकरम, घटना के समय गिरफ्तार किया गया और अभी अस्पताल में पुलिस निगरानी में भर्ती है. पुलिस के अनुसार, हमले से कुछ हफ्ते पहले साजिद 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलीपींस के दावो शहर गया था जो इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों के लिए जाना जाता है. अधिकारी मानते हैं कि उसने वहां प्रशिक्षण लिया होगा. इसी दौरान, सिडनी के दो अन्य लोग भी उस क्षेत्र में मौजूद थे और अब उनकी भूमिका की जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें: मुनीर की चापलूसी फिर आई काम, ट्रंप के बाद अब किंग सलमान ने भर दी झोली; दे दिया ये विशेष सम्मान

बता दें, हमले से पहले पिता-पुत्र ने अपने परिवार को झूठा बहाना देकर जर्विस बे में मछली पकड़ने जाने की सूचना दी थी. जिसके बाद उन्होंने कैंपबेल परेड के पास पैदल यात्री पुल से गोलीबारी शुरू की जिसमें यहूदी चानूका बाय द सी फेस्टिवल के प्रतिभागियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को निशाना बनाया गया. हमलावरों के वाहन से IED भी बरामद किए गए. बता दें. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने इस हमले को आतंकी कृत्य करार दिया है. इससे पहले, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को देश में बढ़ती यहूदी विरोधी गतिविधियों और यहूदियों के प्रति नफरत के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी थी.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

Bondi Beach Shooting, Sajid Akram

