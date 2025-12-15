Advertisement
trendingNow13041144
Hindi NewsदुनियाBondi Beach shooting: फिलिस्तीन को मान्यता देकर, आपने आगे में घी का..., .बॉन्‍डी बीच हमले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू

Bondi Beach shooting: 'फिलिस्तीन को मान्यता देकर, आपने आगे में घी का...', .बॉन्‍डी बीच हमले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू

Bondi Beach shooting:  यहूदियों के आठ दिवसीय पर्व हनुक्का के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए हमलों में अब तक 15 बेगुनाहों के मारे जाने की खबर है. घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन राज्य के समर्थन ने यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 15, 2025, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bondi Beach shooting: 'फिलिस्तीन को मान्यता देकर, आपने आगे में घी का...', .बॉन्‍डी बीच हमले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू

Netanyahu accuses Australian PM  fuelling antisemitism Bondi Beach shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी इलाके में यहूदी पर्व हनुक्का के दौरान हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. घटना के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पर हमला बोलते हुए इस हमले का सीधा जिम्मेदार बताया है. नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता देने की नीति की कड़ी आलोचना की है. नेतन्याहू ने कहा ‌है कि फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता 'यहूदी-विरोधी आग में घी डालने' जैसी है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अगस्त में अल्बानीज को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया की यह नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही है.

आस्ट्रेलियाई सरकार पर नेतन्याहू का गंभीर आरोप
नेतन्याहू ने एक सरकारी बैठक में कहा, "आपकी फिलिस्तीनी राज्य की मांग यहूदी-विरोधी आग को भड़का रही है. यह हमास जैसे आतंकवादियों को पुरस्कृत करने वाली है." उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी-विरोधी घटनाओं को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया और कहा कि यह "कैंसर" की तरह फैल रहा है क्योंकि नेता चुप हैं. गाजा युद्ध के दौरान नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीनी राज्य की अंतरराष्ट्रीय मांगों को विश्व भर में बढ़ती यहूदी-विरोधी घटनाओं से जोड़ते रहे हैं. इजराइल के अन्य अधिकारियों ने भी ऑस्ट्रेलिया से यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है. 

ऑस्टेलिया ने फिलिस्तान को दिया था समर्थन, इजरायल ने जताया था विरोध
ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद नेतन्याहू ने इसकी तीखी आलोचना की थी. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार अब 159 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है. अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से चले आ रहे इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इसे हमास को इनाम देने जैसा मानती है.ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने हमले की निंदा की और इसे "यहूदी ऑस्ट्रेलियाइयों पर लक्षित हमला" बताया, लेकिन नेतन्याहू की टिप्पणियों पर सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने राष्ट्रीय एकता की अपील की.यह हमला ऑस्ट्रेलिया में गाजा युद्ध के बाद से बढ़ी यहूदी-विरोधी घटनाओं की श्रृंखला में सबसे घातक है. पुलिस जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया को यहूदियों पर हमलों की आशंका थी: इजरायल के विदेश मंत्री
इस हमले पर इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया.दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया को यहूदियों पर हमलों की आशंका थी, जिसे नजरअंदाज किया गया. उन्होंने हैरानी जताते हुए कैनबरा पर यहूदी-विरोध से निपटने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाया है. सार ने हिब्रू में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में पोस्ट लिखा.कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का कार्यक्रम में हुई गोलीबारी से हैरान हूं." "ये पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी-विरोधी हिंसा के नतीजे हैं, जिसमें 'इंतिफादा को ग्लोबलाइज करो' जैसे यहूदी-विरोधी और भड़काऊ नारे लगाए गए, जो आज सच हो गए. ऑस्ट्रेलियाई सरकार, जिसे अनगिनत चेतावनी संकेत मिले थे, उसे होश में आना चाहिए."

'मारे गए लोगों का खून ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हाथों पर'
वहीं, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर के मुताबिक ये अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग का परिणाम है.उनके मुताबिक बोंडी बीच पर हनुक्का पार्टी में हुई मास शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला जिम्मेदार है. द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, स्थानीय यहूदी समुदाय के समर्थन में एक बयान दिया.धुर-दक्षिणपंथी मंत्री ने तर्क दिया, "यहूदी विरोधी आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मारे गए लोगों का खून ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हाथों पर है, जिसने 'फिलिस्तीनी' राज्य को मान्यता देने की घोषणा की और यहूदियों के खिलाफ आतंकवाद को वैध ठहराया." 

सिडनी में बोंडी बीच पर क्या हुआ?
बता दें कि रविवार को शाम करीब 6:30-6:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) ये वारदात हुई, जब बीच पर सैकड़ों लोग मौजूद थे.यह हनुक्का (यहूदी त्योहार) के पहले दिन आयोजित "चानुका बाय द सी" इवेंट के दौरान हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो लोगों (काले कपड़ों में) ने राइफल्स या शॉटगन से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनी. (इनपुट आईएएनस से भी)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Bemjamin Netanyahu

Trending news

पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
TTT टेस्ट से निकले हैं नितिन, यह बीजेपी के मॉडल पर पीएम मोदी का 'नबीन प्रयोग' है
bjp national president Nitin Nabin
TTT टेस्ट से निकले हैं नितिन, यह बीजेपी के मॉडल पर पीएम मोदी का 'नबीन प्रयोग' है
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
MH60 R Helicopters
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
Rehman Dakait
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
nitin Nabin
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच