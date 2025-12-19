बोंडी बीच के हमलावर को रोकने वाले हीरो पर नोटों की बारिश, फंड रेजिंग से जमा हुए 22 करोड़

Bondi hero is handed $2.5million cheque: सिडनी के बॉन्डी बीच में हुए आतंकी हमले के दौरान एक बंदूकधारी को निहत्था करने वाले अहमद पर चारों ओर से इनाम की बारिश हो रही है. हाल ही में अहमद को अस्पताल में 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 22 करोड़ रुपये से ज्यादा का चेक सौंपा गया तो वो भावुक हो गए. दिल को छू लेने वाले एक फुटेज में दिखाया गया है कि सीरिया में जन्मे दो बच्चों के पिता को जब ये पता चला कि दुनिया भर के 43,000 लोगों ने उनकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए पैसे डोनेट किए हैं, तो उसकी खुशी के भाव देखने लायक थे.

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि जब इन्फ्लुएंसर जैकरी डेरेनियोव्स्की, जिन्होंने फंडरेजिंग इवेंट को ऑर्गनाइज़ किया था, उन्होंने बॉन्डी बीच के हीरो को चेक सौंपा तो 42 साल के अल-अहमद का जवाब था, 'क्या मैं इसके लायक हूं?'

जब उनसे पूछा गया कि वे उन हज़ारों लोगों से क्या कहेंगे जिन्होंने उनके लिए डोनेट किया है, तो अहमद ने सबको शांति और एकता का संदेश देते हुए शुक्रिया अदा किया. अहमद ने ये कहा, 'एक-दूसरे के साथ खड़े रहें, सभी लोग पीछे की सभी बुरी बातों को भूल जाएं और जीवन बचाने के लिए आगे बढ़ते रहें. सबकी जान बचाएं,'

हॉस्पिटल के बेड पर लेटे अहमद ने कहा, 'जब मैं लोगों को बचाता हूं, तो मैं यह काम पूरे दिल से करता हूं'. वीडियो देखने वाले लोग अहमद की बहादुरी के कायल हैं. इस बीच हॉस्पिटल में अहमद को $2.5 मिलियन का चेक दिया गया.

सिडनी में क्या हुआ था?

रविवार रात की सामूहिक गोलीबारी में पंद्रह निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें एक दस साल की लड़की भी शामिल थी. आतंकी हमले में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ये भयानक घटना तब हुई जब सैकड़ों लोग हनुक्का बाय द सी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो यहूदी उत्सव का पहला दिन था.

अपने हॉस्पिटल के बेड से अहमद ने उस दृश्यों को भी याद किया जब उन्होंने बॉन्डी बीच पर मौत बरसाने वाले साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम बुरे मकसद से वहां गए थे. अहमद ने कहा, 'यह एक अच्छा दिन था, हर कोई आनंद ले रहा था, अपने बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, किशोरों के साथ जश्न मना रहा था. 'हर कोई खुश था. खुश रहना उनका अधिकार है. उन बेगुनाहों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था.

अहमद के GoFundMe अभियान ने अब तक $2.5 मिलियन से ज़्यादा जुटाए हैं. सरकारी अमला भी उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है.