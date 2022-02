रेत पर पति ने बनवाया विशाल दिल, लिखा- क्या आप मुझसे शादी करोगी

एक पति ने वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी को रेत में उकेरे गए एक विशाल संदेश के साथ प्रश्न पूछकर आश्चर्यचकित कर दिया. दिल का आकार बनाकर उसके अंदर लिखा था- "will you marry me"