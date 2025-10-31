Advertisement
कार हादसे के बाद कोमा में गया बॉयफ्रेंड, अचानक उठा और बोला- गर्लफ्रेंड ने किया एक्सीडेंट और फिर...

Boyfriend-Girlfriend ki Ladai: इस हादसे में मम्बी भी बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वह और उसका अजन्मा बच्चा दोनों बच गए. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसे दुर्घटना का कारण नहीं पता था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:52 PM IST
कार हादसे के बाद कोमा में गया बॉयफ्रेंड, अचानक उठा और बोला- गर्लफ्रेंड ने किया एक्सीडेंट और फिर...

Girlfriend-Boyfriend Dispute: एक शख्स कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में गया और जब वह वापस होश में आया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट को अंजाम दिया. इसके बाद उस शख्स की मौत हो गई.फ्लोरिडा का रहने वाला डैनियल वाटरमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में था और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि वह गर्भवती है. उसका दावा था कि लीहा मुम्बी ने उससे कहा, 'मुझे नहीं पता क्या होगा. लेकिन तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो.' इसके बाद वह बेहद लापरवाही से गाड़ी चलाने लगी. 

गर्लफ्रेंड हो गई गुस्सा और...

इसके बाद गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा हो गई और जब उसने प्रेग्नेंसी के बारे में बताया तो वह किसी को मैसेज भेजने लगी. 

कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक, फरवरी में सुपर बाउल की रात, यह कपल फ्लोरिडा के फ्लैगलर काउंटी में इंटरस्टेट 95 पर गाड़ी चला रहा था. 24 वर्षीय मम्बी ने 22 वर्षीय मम्बी को बताया कि वह गर्भवती है, जिसके बाद उसे न्यूयॉर्क की एक महिला का एक टेक्स्ट मैसेज मिला. वह गुस्से में आ गई और उसने गाड़ी एक पेड़ से टकरा दी. वाटरमैन को गंभीर चोटें आईं और वह कोमा में चला गया.

पीपल मैग्जीन के पास मौजूद एक गिरफ्तारी हलफनामे के मुताबिक, उस शख्स को मई में कुछ वक्त के लिए होश आया. उसने पूरी कोशिश की कि उसकी गर्लफ्रेंड बच न पाए और एक व्हाइटबोर्ड के जरिए जांचकर्ताओं को बताया कि दुर्घटना का कारण वही थी. उसने कार में हुई घटना गर्भावस्था और झगड़े के बारे में बताया. और यह भी बताया कि कैसे वह गुस्से में आ गई और तेजी से गाड़ी चलाने लगी. 

हादसे में घायल हुई थी मम्बी

हीथर वाटरमैन ने Syracuse.com को बताया कि वह एक दोस्त को टेक्स्ट कर रहा था जो फिलाडेल्फिया ईगल्स का फैन था, जबकि वह कैनसस सिटी चीफ्स का फैन था. इस साल सुपर बाउल में दोनों टीमें आमने-सामने थीं.

इस हादसे में मम्बी भी बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वह और उसका अजन्मा बच्चा दोनों बच गए. उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसे दुर्घटना का कारण नहीं पता था. लेकिन वाटरमैन की नींद खुली और उसने सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसने खुद को हेडलाइट्स में फंसा हुआ पाया.

निमोनिया से हो गई थी मौत

जुलाई में उसे सिरैक्यूज के अपस्टेट यूनिवर्सिटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन 8 अक्टूबर को निमोनिया से उसकी मौत हो गई. वाटरमैन की गवाही के बाद मम्बी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और घातक हथियार से गंभीर हमला करने का आरोप लगाया गया. पीपल की रिपोर्ट के मुताबिक, वाटरमैन की मौत के बाद, उस पर वाहन दुर्घटना में हत्या का भी आरोप लगाया गया. वाटरमैन के परिवार ने बच्चे की कस्टडी लेने से इनकार कर दिया है.

