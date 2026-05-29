ब्रह्मोस का चक्रव्यूह: साइप्रस डील से तुर्किये पस्त, भारतीय Sukhoi की जद में चीन के 6 एयरबेस; ग्लोबल डिफेंस का नया किंग बना भारत!

Cyprus BrahMos Deal: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की अचूक मारक क्षमता देखने के बाद अब दुनिया भर में भारतीय हथियारों का डंका बज रहा है. कभी पश्चिमी देशों और चीन के हथियारों पर निर्भर रहने वाले देश अब भारत की 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कतार में खड़े हैं.

इस बीच सबसे बड़ी रणनीतिक खबर भूमध्य सागर और चीन के बॉर्डर से आ रही है. यूरोपीय देश साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और घातक 'कामीकेज' (आत्मघाती) ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है. इस एक डील ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले तुर्किये की नींद उड़ा दी है. वहीं दूसरी तरफ, भारत ने तिब्बत बॉर्डर पर सुखोई-30MKI और ब्रह्मोस का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे चीन के 6 सबसे अहम सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर आ गए हैं.

तुर्किये की छाती पर तनेगा 'ब्रह्मास्त्र'

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की हालिया भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच एक मजबूत रक्षा सहयोग रोडमैप को मंजूरी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुसाइड ड्रोन 'नागास्त्र-1' और 'स्काईस्ट्राइकर' खरीदने की आधिकारिक इच्छा जताई है.

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तुर्किये को क्यों लगा झटका?

यह पहली बार होगा जब भूमध्य सागर में किसी भारतीय हथियार प्रणाली की तैनाती होने जा रही है. तुर्किये ने पिछले कई दशकों से उत्तरी साइप्रस पर अवैध कब्जा जमा रखा है. पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तुर्किये ने 'इस्लामिक भाईचारे' के नाम पर पाकिस्तान को चोरी-छिपे सैकड़ों ड्रोन सप्लाई किए थे और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है. अब साइप्रस के हाथों में ब्रह्मोस आने की खबर से तुर्किये के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इससे वहां का क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा.

मुस्लिम देशों में मची होड़

चीन और पाकिस्तान ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के डिफेंस नेविगेशन सिस्टम को लेकर फर्जी खबरें फैलाईं और प्रोपगैंडा चलाया, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' में ब्रह्मोस के 99% से अधिक की अचूक विश्वसनीयता (Reliability) के प्रदर्शन ने इस दुष्प्रचार को औंधे मुंह गिरा दिया. अब आलम यह है कि दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर खाड़ी के अमीर मुस्लिम देश भी भारत के आगे लाइन लगाए खड़े हैं. भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए दुनिया के कई देशों में होड़ मची है, जिसमें फिलीपींस भारत का पहला विदेशी ग्राहक बनकर उभरा है. दोनों देशों के बीच $375 मिलियन (लगभग 37.5 करोड़ डॉलर) का रक्षा सौदा पूरा हो चुका है, जिसके तहत इसके शोर-बेस्ड (तटीय) एंटी-शिप वेरिएंट की डिलीवरी भी शुरू की जा चुकी है. फिलीपींस की इस शुरुआत के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया भी ब्रह्मोस खरीदने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं; ये दोनों देश दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना की बढ़ती आक्रामकता और दादागिरी को रोकने के लिए इस मिसाइल को एक अचूक 'गेम चेंजर' मान रहे हैं.

इसी कड़ी में वियतनाम के साथ भी बातचीत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. रूस की आधिकारिक मंजूरी के बाद वियतनाम के साथ $450 से $700 मिलियन के भारी-भरकम सौदे पर चर्चा हो रही है, जिसमें उनकी सेना (Army) और नौसेना (Navy) दोनों की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड ब्रह्मोस सिस्टम शामिल किए जा सकते हैं.

सिर्फ दक्षिण-पूर्व एशिया ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व यानी खाड़ी क्षेत्र के अमीर और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब भी भारतीय मिसाइल तकनीक में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ये देश फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री व्यापार मार्गों सहित अपने महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों को हवाई और समुद्री हमलों से सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मोस को सबसे सटीक विकल्प मान रहे हैं. इनके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, कतर, ओमान, मिस्र, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई अन्य प्रभावशाली देश भी ब्रह्मोस की मारक क्षमता के मुरीद हैं और इसे हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं.

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सुखोई अपनी सीमा में रहेगा, तबाही सीधे चीन के अंदर होगी!

इस बीच, हिमालय की ऊंचे पहाड़ों की आड़ में छिपकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन का दांव अब उल्टा पड़ चुका है. भारतीय वायुसेना ने 'एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस-ए' (BrahMos-A) मिसाइल को अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई (Su-30MKI) के साथ तैनात कर दिया है. इस 'स्टैंड-ऑफ' मारक क्षमता का सबसे घातक फायदा यह है कि भारतीय सुखोई विमानों को चीनी एयरस्पेस (हवाई सीमा) में कदम रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे फाइटर जेट्स भारतीय सीमा के अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहते हुए भी 800 किलोमीटर दूर चीन के इन 6 सबसे रणनीतिक और अरबों डॉलर की लागत से बने मिलिट्री एयरबेसेस को सीधे मलबे में तब्दील कर सकते हैं.

1. ल्हासा गोंगगार (Lhasa Gonggar): सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर तिब्बत सेक्टर का सबसे मुख्य चीनी एयरबेस.

2. शिगात्से (Shigatse): नेपाल और सिक्किम सीमा के पास मौजूद बेहद संवेदनशील चीनी ठिकाना.

3. न्यिंगची (Nyingchi): अरुणाचल प्रदेश सीमा के बिल्कुल नजदीक पूर्वी छोर पर बना ड्रैगन का मिलिट्री बेस.

4. नगारी गुंसा (Ngari Gunsa): उत्तराखंड और लद्दाख सीमा के बिल्कुल पास स्थित महत्वपूर्ण चीनी बेस.

5. बांग्दा (Bangda): तिब्बत के अंदरूनी और पहाड़ी इलाके में मौजूद एयरबेस.

6. होतान (Hotan): लद्दाख के उत्तर में शिनजियांग इलाके की तरफ स्थित चीन का सबसे बड़ा बेस.

मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है ड्रैगन

ब्रह्मोस मिसाइल मैक 2.8 से मैक 3.0 (ध्वनि की गति से तीन गुना तेज) की भयानक रफ्तार से उड़ान भरती है. इसके साथ ही यह 'स्टील्थ टेक्नोलॉजी' और 'सी-स्किमिंग' (जमीन या समुद्र की सतह से सटकर उड़ना) क्षमता से लैस है. इसके कारण चीन का सो-कॉल्ड एडवांस एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी इसके आगे भीगी बिल्ली साबित होगा, क्योंकि जब तक चीनी रडार इसे पकड़ेंगे, तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होगी. डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह केवल सैन्य हथियारों की होड़ नहीं है, बल्कि चीन पर भारत की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है. जिन एयरबेसेस को चीनी सेना अब तक 'अजेय' मानकर निश्चिंत बैठी थी, वे अब एक झटके में पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं. यह 'मेक इन इंडिया' की वैश्विक सफलता और भारत की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है.