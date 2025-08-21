मैक्रों बिना दिमाग का गैलिक मुर्गा..., रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भरी सभा में की बेइज्जती, जानें क्यों खफा है पुतिन का देश?
मैक्रों बिना दिमाग का गैलिक मुर्गा..., रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भरी सभा में की बेइज्जती, जानें क्यों खफा है पुतिन का देश?

'Brainless Gallic rooster': रूस-यूक्रेन की जंग रुकवान के लिए ट्रंप पूरी ताकत लगाए हुए हैं. लेकिन फ्रांस के राष्टपति मैक्रों कुछ अलग रहा पर ही चल रहे हैं, इसको लेकर रूस के पूर्व राष्टपति ने जमकर निशाना साधा है. हद तो तब हो गई जब मैक्रों को मुर्गा तक कह दिया. जानें पूरी बात. 

Aug 21, 2025
मैक्रों बिना दिमाग का गैलिक मुर्गा..., रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति की भरी सभा में की बेइज्जती, जानें क्यों खफा है पुतिन का देश?

Dmitry Medvedev on Macron: एक तरफ ट्रंप यूक्रेन-रूस की जंग को खत्म कराने की पहल कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को लेकर जमकर निशाना साधा है. हद तो तब हो गई जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को “बिना दिमाग का गैलिक मुर्गा” कहकर तीखा हमला बोला है. wion में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेदवेदेव का यह बयान 20 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आया, जिसमें मेदवेदेव ने यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की मैक्रों की कोशिशों की जमकर आलोचना की. रूस का यह गुस्सा मैक्रॉन के उस रुख से उपजा है, जिसमें वे नाटो देशों को रूस के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने के लिए उकसाते दिख रहे हैं.

कर्कश पक्षी चिल्लाए जा रहा 
मेदवेदेव ने अपने पोस्ट में लिखा, “ये बिना दिमाग का गैलिक मुर्गा यूक्रेन में सैनिक भेजने के विचार को छोड़ नहीं रहा. साफ कहा जा चुका है कि नाटो सैनिकों को शांति सैनिकों के तौर पर भी नहीं भेजा जाएगा. रूस ऐसी कोई ‘सुरक्षा गारंटी’ मंजूर नहीं करेगा. लेकिन ये कर्कश पक्षी अपनी बादशाहत साबित करने के लिए चिल्लाए जा रहा है.”

गैलिक मुर्गा क्यों कहा?
गैलिक मुर्गा फ्रांस का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे फ्रांसीसी संस्कृति में गर्व और साहस का प्रतीक माना जाता है. जो फ्रांस की पहचान से जुड़ा है. मेदवेदेव ने इस प्रतीक को ‘ब्रेनलेस’ (बिना दिमाग) जोड़कर मैक्रॉन की नीतियों को मूर्खतापूर्ण और गैर-जिम्मेदार ठहराया. उनका इशारा था कि मैक्रॉन बिना सोचे-समझे नाटो को रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो रूस के लिए अस्वीकार्य है.

क्यों भड़का रूस?
मैक्रों  ने हाल ही में यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की बात को जोर-शोर से उठाया. वे चाहते हैं कि यूरोप रूस के खिलाफ और सख्त रुख अपनाए. इसके अलावा, मैक्रों ने रूस को यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा बताते हुए परमाणु हथियारों की तैनाती की भी बात की. मार्च 2025 में मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस के परमाणु हथियार अब पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होंगे. इस बयान पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी नाराजगी जताई थी, इसे “परमाणु धमकी” करार दिया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैक्रों के बयानों का जवाब देते हुए नेपोलियन का जिक्र किया. पुतिन ने कहा, “कुछ लोग नेपोलियन के समय में लौटना चाहते हैं, लेकिन वे भूल गए कि नेपोलियन का अंजाम क्या हुआ था.” यह तंज 1812 के नेपोलियन के मॉस्को पर हमले की हार की याद दिलाता है.

यूक्रेन युद्ध और मैक्रों की भूमिका
रूस-यूक्रेन युद्ध में मैक्रॉन शुरुआत में पुतिन से बातचीत की कोशिश करते दिखे. 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पुतिन को फ्रांस बुलाया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध बढ़ने के बाद मैक्रॉन पुतिन के कट्टर आलोचक बन गए. वे यूक्रेन को लगातार समर्थन देने की बात करते हैं और कह चुके हैं कि इस मामले में रूस की सहमति जरूरी नहीं. मैक्रों ने भारत, ब्राजील और चीन से भी रूस पर दबाव बनाने की अपील की थी ताकि युद्ध खत्म हो.

रूस का गुस्सा और वैश्विक तनाव
रूस का मानना है कि मैक्रॉन की नीतियां नाटो को रूस के खिलाफ भड़काने वाली हैं. मेदवेदेव का तीखा बयान इस बात का सबूत है कि रूस किसी भी तरह के नाटो हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा. दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिशें भी नाकाम दिख रही हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Dmitry Medvedev

