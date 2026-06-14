इस पहाड़ी पर 3500 ईसा पूर्व से ही एक एक्रोपोलिस (ऊंचाई पर बना किला) होने के सबूत मिलते हैं. 10वीं सदी में यहां पत्थर का एक किला बना और इसमें कई तरह के बदलाव होते रहे, 18वीं शताब्दी में महारानी मारिया थेरेसा ने इसे एक शानदार शाही बारोक निवास में बदल दिया था. 1811 में आग लगने के बाद यह खंडहर बन गया था, लेकिन 1950 के दशक में इसका पुनर्निर्माण किया गया. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इसे फिर से बनाने का काम 1950 के दशक में शुरू हुआ और 2010 तक चलता रहा. फिर ये ऐतिहासिक किला बनकर तैयार हो गया और इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है.