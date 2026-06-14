PM Modi Slovakia Visit: कोई भी ऐतिहासिक किला भले ही खंडहर में तब्दील हो जाए, लेकिन उसका अतीत हमेशा अपनी कहानी कहता है. कहानी उस वक्त की, उस दौर की जब उसका उत्कर्ष चरम पर था. ऐसा ही एक किला स्लोवाकिया में है. जिसका नाम है ब्रातिस्लावा, जो करीब 150 तक खंडहर जैसा रहा, जहां पर आग लगी और वो जलकर राख हो गया, लेकिन, फिर वो बनकर तैयार हो गया. अब यहीं से भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.
पीएम मोदी 14 जून से लेकर 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है. इस यात्रा के दौरान, 15 जून को ब्रातिस्लावा किले (Bratislava Castle) में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा. इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे .
Bratislava Castle की बात करें तो यह एक पहाड़ी पर बना है और यहां से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और साफ मौसम में हंगरी तक देखा जा सकता है. इसके बगल डेन्यूब नदी भी है. यह एक आयताकार किला है जिसका आकार आयताकार जैसा है, जो बिल्कुल बक्से जैसा है, जिसके चारों कोनों पर चार टावर हैं. सफेद रंग की इस शानदार इमारत के ऊपर गहरे लाल रंग की आउटलाइन है, जिससे यह दूर से ही आसानी से पहचानी जा सकती है. ब्रातिस्लावा कैसल के दक्षिण-पश्चिम टावर को 'क्राउन टावर' के नाम से जाना जाता है.
यह किला न सिर्फ इसलिए कि यह सभी टावरों में सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि किले के लंबे इतिहास में 200 सालों तक शाही ताज के गहने यहीं रखे गए थे. कार्पेथियन और आल्प्स पर्वतमालाओं के बीच स्थित, ब्रातिस्लावा किले की यह खास जगह हजारों सालों से आबाद रही है. यह जगह पुराने समय के अहम व्यापारिक रास्तों के मिलन-बिंदु पर भी है, जिसका मतलब है कि यहां लंबे समय से यात्रियों का आना-जाना लगा रहा है.
इस पहाड़ी पर 3500 ईसा पूर्व से ही एक एक्रोपोलिस (ऊंचाई पर बना किला) होने के सबूत मिलते हैं. 10वीं सदी में यहां पत्थर का एक किला बना और इसमें कई तरह के बदलाव होते रहे, 18वीं शताब्दी में महारानी मारिया थेरेसा ने इसे एक शानदार शाही बारोक निवास में बदल दिया था. 1811 में आग लगने के बाद यह खंडहर बन गया था, लेकिन 1950 के दशक में इसका पुनर्निर्माण किया गया. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इसे फिर से बनाने का काम 1950 के दशक में शुरू हुआ और 2010 तक चलता रहा. फिर ये ऐतिहासिक किला बनकर तैयार हो गया और इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है.
हालांकि, इस किले के अंदर जाने की पाबंदी है. लेकिन पर्यटक पहाड़ी की चोटी पर जाकर वहां से शानदार नजारों का मजा ले सकते हैं. बाहरी मैदानों (Courtyards) और बगीचों में घूमना पूरी तरह निःशुल्क है.