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जो किला 150 साल तक खंडहर रहा, वहीं से भारत-स्लोवाकिया रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा

Bratislava Castle History: पीएम मोदी 14 जून से लेकर 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे. यहां पर पीएम मोदी का ब्रातिस्लावा किले में स्वागत किया जाएगा, ये ऐतिहासिक किला कभी खंडहर में तब्दील हो गया था लेकिन फिर से आज अपनी ऐतिहासिकता की गवाही दे रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:01 AM IST
जो किला 150 साल तक खंडहर रहा, वहीं से भारत-स्लोवाकिया रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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