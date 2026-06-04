Caramelo Dogs: क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि दो देश किसी आवारा कुत्ते के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं? लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील और मेक्सिको के बीच तो कम से कम यही देखने को मिल रहा है.
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क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि दो देश किसी आवारा कुत्ते के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं? लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील और मेक्सिको के बीच तो कम से कम यही देखने को मिल रहा है. फुटबाल और सांबा डांस के लिए मशहूर ब्राजील में आवारा नस्ल के कुत्ते 'कारमेलो' को लेकर भी क्रेज है. ब्राजील में इन पर मीम्स बनते हैं. टी-शर्ट पर सजाया जाता है. वायरल गानों में उद्धृत किया जाता है और कार्निवल परेड झांकियों से सम्मानित किया जाता है. उन्होंने पिछले साल एक नेटफ्लिक्स फिल्म में भी अभिनय किया था.
इसकी लोकप्रियता का आलम ये है कि कारमेलो की तस्वीर को ब्राजील की मुद्रा में छापने का प्रस्ताव भी संसद में पेश किया गया था. ब्राजील में कुत्तों की आबादी करीब दो करोड़ है. उनमें 90 फीसद इसी नस्ल के हैं.
मेक्सिकन पेंच
इन सबके बीच एक अन्य लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको ने अप्रैल में आवारा कारमेलो को मेक्सिकन खजाना करार दिया. सिर्फ इतना ही नहीं इसे चिहुआहुआ की तरह एक देशी नस्ल घोषित किया और सांस्कृतिक प्रतीक करार दिया है. बस इस बात से ब्राजीली लोग खफा हैं कि उनके एक राष्ट्रीय प्रतीक को मेक्सिको चुराने की कोशिश कर रहा है.
कारमेलो नस्ल
पिछले साल एक आनुवंशिकी अध्ययन से पता चला था कि ये कुत्ते यूरोप, एशिया और अमेरिका की लगभग 300 नस्लों का मिश्रण हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा कुत्तों की वंशावली का पता पुर्तगाली औपनिवेशिक निवासियों और बाद में इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान के अप्रवासियों द्वारा लाए गए कुत्तों से लगाया जा सकता है.
जब औद्योगीकरण ने ग्रामीण श्रमिकों को ब्राजील के शहरों की ओर आकर्षित किया, तो वे अपने साथ कुत्तों को लेकर आए जो पशुओं को चराते थे या खेतों की रखवाली करते थे. फिर ये नस्लें शहर के निवासियों द्वारा पालतू जानवरों के रूप में रखी गई छोटी किस्मों के साथ मिल गईं.
इस अनियंत्रित प्रजनन ने अंततः आज के कारमेल-रंग के म्यूटों का उत्पादन किया.
कारमेलो आवारा जानवरों को ब्राजील भर में देखा जा सकता है और अक्सर निवासियों द्वारा उन्हें खाना खिलाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि उनका छोटा, भूरा फर कम कीटों को आकर्षित करता है, उष्णकटिबंधीय सूरज को प्रतिबिंबित करके उन्हें ठंडा रखता है और शिकारियों के खिलाफ छलावरण का काम करता है. उनकी मिश्रित नस्ल उन्हें कुछ आनुवांशिक बीमारियों से भी बचाती है.
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