Brazil Bungee Jumping Accident: एडवेंचर स्पोर्ट्स और रोमांच का शौक आज की युवा पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है. हवा से बातें करना, ऊंची चोटियों से छलांग लगाना और अपनी रगों में दौड़ते एड्रेनालाईन को महसूस करना हर किसी को पसंद है. लेकिन, जब इसी रोमांच के पीछे सुरक्षा की अनदेखी और लापरवाही जुड़ जाती है, तो हंसती-खेलती जिंदगी पल भर में मौत के खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो जाती है.
कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया कुछ दिन पहले ब्राजील से सामने आया था, जहां बंजी जंपिंग के दौरान आयोजकों की एक बड़ी चूक ने एक युवा जिंदगी का अंत कर दिया. आइए जानते हैं कि आखिर उस ऐसा क्या हुआ, जिसने 21 साल की उम्र में ही एक महिला की जान छीन ली...
वह कौन पागल था जिसने मुझे पुल से कूदने दिया? मौत के ठीक कुछ मिनट पहले 21 साल की मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रीटास (डुडा) ने मजाकिया अंदाज में इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह आखिरी पोस्ट लिखी थी. फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट इस हंसती-खेलती लड़की को क्या पता था कि उसकी यह मजाक वाली बात कुछ ही पलों में एक खौफनाक हकीकत में बदल जाएगी.
ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के लिमीरा में स्थित मशहूर 'पोंटे डो एस्केलेटो' (स्केलेटन ब्रिज) पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. रोमांच की तलाश में मारिया बंजी जंपिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुईं, नीचे छलांग लगाई, लेकिन आयोजकों की एक लापरवाही के कारण वह बिना किसी सेफ्टी कॉर्ड (सुरक्षा उपकरण) के सीधे 130 फीट नीचे जाकर पत्थरों और कीचड़ के बीच गिरीं.
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. फुटेज में मारिया जैसे ही प्लेटफॉर्म से नीचे कूदती हैं, वैसे ही वहां खड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं. हवा में मारिया को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गिरता देख लोग दहशत में चिल्ला उठते हैं दोस्तों, रस्सी! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मारिया सीधे 130 फीट नीचे खाई में जा गिरीं. तभी वहां मौजूद एक नर्स 'रायजा डायस' ने इंसानियत की मिसाल पेश की. मारिया को बचाने के लिए रायजा अपनी जान की परवाह किए बिना एक बेहद खड़ी, कंटीली और कीचड़ से सनी ढलान से नीचे उतरने लगीं. नीचे जाने के लिए सिर्फ एक पतली रस्सी थी, जिससे रायजा के दोनों हाथ पूरी तरह छिल गए और लहूलुहान हो गए.
नर्स रायजा डायस ने ब्राजीलियाई टीवी नेटवर्क 'डोमिंगो एस्पेक्टाकुलर' को रोते हुए बताया कि जब वह भारी मशक्कत के बाद नीचे मारिया के पास पहुंचीं, तो वह जिंदा थी. नर्स रायजा ने कहा कि मैंने देखा कि वह बहुत जोर-जोर से सांस ले रही थी. उसकी आँखों की पुतलियां पूरी तरह फैली हुई थीं. मैंने उसकी नब्ज टटोली, जो बहुत कमजोर थी लेकिन चल रही थी. मुझे अक्सर अस्पतालों में मजाक करने की आदत है कि 'मेरी शिफ्ट में कोई नहीं मरता. मैंने दर्द से तड़पती मारिया का हौसला बढ़ाने के लिए उसके कान में कहा कि 'डुड, मेरी शिफ्ट में कोई नहीं मरता... तुम ठीक हो जाओगी. हालांकि, मैं वहां अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं थी, फिर भी मैं उसे हर हाल में जिंदा रखना चाहती थी. पर अफसोस, शरीर पर आई अनगिनत गंभीर चोटों के कारण इस जांबाज नर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद मारिया ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट कर दिया गया.
इस भयानक लापरवाही ने अब एक बड़े कानूनी मामले का रूप ले लिया है. लिमीरा के पुलिस जिला अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के लिए कौन जिम्मेदार था और नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हुई. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें से तीन मुख्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर 'होमिसाइड' (हत्या) का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद दो संदिग्ध आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और उन्हें हवा से घेराबंदी करके दबोचा गया. रोमांच का यह खेल खेल-खेल में लापरवाही की एक ऐसी खूनी दास्तान बन गया, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया.