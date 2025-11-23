27 साल जेल की सजा से बचकर भागने की कोशिश, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार

Jair Bolsonaro arrested: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शनिवार 22 नवंबर 2025 को फेडरल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. ये तब हुआ जब वो सजा से बचने के लिए कथित तौर पर भागने की साजिश कर रहे थे. बता दें कि बोल्सोनारो पर तख्तापलट की नाकाम कोशिश का नेतृत्व करने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

एंकल मॉनिटर से छेड़छाड़

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस (Justice Alexandre de Moraes) के आदेश पर पुलिस सुबह-सुबह राजधानी ब्रासीलिया (Brasilia) में उनके घर में घुसी, जिन्होंने कहा कि बोल्सोनारो ने कोर्ट की तरफ जरूरी किए गए अपने एंकल मॉनिटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. एसोसिएटेड प्रेस की गई रिव्यू की गई एक रिपोर्ट और वीडियो में बोल्सोनारो ने माना कि उन्होंने डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया, जो उनके वकीलों के दावों से अलग है.

हाउस अरेस्ट में थे

70 साल के बोल्सोनारो को फ्लाइट रिस्क माने जाने के बाद हाउस अरेस्ट में रखा गया था. डी मोरेस ने कहा कि उनके बेटे, फ्लावियो बोल्सोनारो (Flavio Bolsonaro) की तरफ से ऑर्गनाइज किए गए एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भागने से रोकने के लिए अरेस्ट जरूरी था, जिसके बारे में जज ने कहा कि इससे "कन्फ्यूजन" पैदा हो सकता है जिससे वो भाग सकते हैं, शायद पास के यूएस एम्बेसी तक. इन्वेस्टिगेटर्स को पहले ऐसे मैसेज मिले थे जो बोल्सोनारो को अर्जेंटीना (Argentina) में संभावित पॉलिटिकल असाइलम रिक्वेस्ट से लिंक्ड थे.

कहीं जश्न तो कहीं मातम

इस गिरफ्तारी ने देश में गहरे मतभेदों को सामने ला दिया. सपोर्टर्स ने फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जबकि विरोधियों ने जश्न मनाया. बोल्सोनारो के साथियों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक जुल्म बताया, जबकि लूला डी सिल्वा (Lula da Silva) की सरकार के अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक संस्थाओं की रक्षा के लिए इस कदम का बचाव किया.

बोल्सोनारो का आरोपों से इनकार

बोल्सोनारो और उनके कई साथियों को 2022 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश करने का दोषी ठहराया गया, जिसमें प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva), वाइस प्रेसिडेंट गेराल्डो अल्कमिन (Geraldo Alckmin) और जस्टिस डी मोरेस को मारने की कथित प्लानिंग शामिल थीं. उन्हें एक हथियारबंद क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन को लीड करने और डेमोक्रेटिक शासन को हिंसक तरीके से खत्म करने की मांग करने का भी दोषी ठहराया गया. बोल्सोनारो ने सभी गलत कामों से इनकार किया है.

रिव्यू होगा ये अरेस्ट

ब्राजील का सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पहले से की गई गिरफ्तारी का रिव्यू करेगा. एनालिस्ट्स का कहना है कि ये फैसला ब्राजील के 2026 के पॉलिटिकल माहौल को बदल सकता है, जिसमें बोल्सोनारो को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा और उनके मूवमेंट को अब एक नए लीडर की जरूरत होगी.

(इनपुट-एपी)