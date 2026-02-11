टेक-ऑफ से पहले पायलट गिरफ्तार, परिवार को लालच देकर मासूमों को खरीदने का करता था काम; 8 साल से चला रहा था रैकेट

Brazil News: ब्राजील के साओ पाउलो के कांगोन्हास हवाई अड्डे में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया. विमान से सर्जियो एंटोनियो लोपेज (Sergio Antonio Lopes) नाम के पायलट को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि वे गरीब परिवारों को पैसों की लालच देकर उनके बच्चों को खरीदता था और उनका यौन शोषण करता था. ये मामला लाटम एयरलाइंस (LATAM Airlines) के विमान की है, जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, तब ही पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

सर्जियो पर क्या था आरोप?

सर्जियो की करतूतें यहां तक सीमित नहीं है, पुलिस जांच में सामने आया कि सर्जियो पिछले 8 सालों से एक सुनियोजित पीडोफाइल रिंग चला रहा था. इसके तहत वह गरीब परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें राशन, दवाइयां, घर का किराया और घरेलू सामान जैसे आर्थिक मदद देता था. इसके बदले वह उन परिवारों के बच्चों का शोषण करता था. इसके अलावा वे बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए परिवार को 400 से 1500 रुपये (BRL 30 से BRL 100) तक देता था.

Add Zee News as a Preferred Source

55 साल की महिला की भी हुई गिरफ्तार

वहीं इस मामले में एक 55 साल की महिला डेनिस मोरेनो को भी गिरफ्तार किया है. उन पर आरोप है कि वे अपनी ही तीन पोतियों को पैसों के बदले पायलट को बेच दिया था. इन पोतियों की उम्र 10, 13 ओर 13 साल है. इस महिला पर ये भी आरोप है कि वे बच्चों को पायलट से मिलवाने के लिए होटलों तक भी ले जाती थी.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सर्जियो अक्सर यात्रा करता रहता था. ऐसे में उसे घर से पकड़ना मुश्किल था. यही कारण था कि पुलिस ने उसे विमान से पकड़ने की प्लानिंग की. उसकी गिरफ्तारी के समय उसकी पत्नी, जो कि पेशे से एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि इस हादसे से पूरी तरह सदमे में थी. वहीं पुलिस के जांच में इस मामले में उसकी पत्नी को पूरी तरह निर्दोष पाया गया.