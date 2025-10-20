ट्रंप के एक और 'दुश्मन' ने भारत पर जताया भरोसा, अमेरिका को साइड कर बनाई बड़ी योजना

Brazil India trade alliance: भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक के साथ तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए एक गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं. लूला ने यह घोषणा ब्राजील के उप-राष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के भारत दौरे के तुंरत बाद की हैं.
Trade Alliance: ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भारत के साथ रणनीतिक गठबंधन करने की योजना का जिक्र करते हुए वीडियो जारी किया है. भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए लूला ने अगले साल भारत की यात्रा करने की भी योजना बना रहे हैं. इससे पहले ब्राजील के उप-राष्ट्रपति गेराल्डो ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी. ब्राजील के दोनों ने मुखिया भारत में व्यापार, निवेश के अवसर तलाशने में जुटे हुए हैं.
इन क्षेत्र में गठबंधन की तैयारी
ब्राजील राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला डी सिल्वा की तरफ से भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक के साथ तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए एक गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं. लूला ने यह घोषणा ब्राजील के उप-राष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के भारत दौरे के तुंरत बाद की हैं.
ब्राजील के सुनहरा भविष्य
लूला ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए भारत की पॉवर और क्षमता की जमकर तारीफ करते हुए ब्राजील के सुनहरे भविष्य के लिए असाधारण पार्टनर बताया है. उप-राष्ट्रपति की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए लूला ने इंडियन मार्केट को लेकर गठबंधन की इच्छा जाहिर की है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कोमजबूत करेगा.
ट्रंप ने लगाया टैरिफ
राष्ट्रपति लूला का भारत के साथ राजनीतिक गठबंधन की इच्छा जाहिर करना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं क्योकि, अगस्त महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के कई सामान पर 50 प्रतिशत ट्रैक्स लगा दिया था. भारत और ब्राजील का एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रिश्ता बताते हुए लूला ने कहा ब्राजील के लोग भारतियों को पसंद करते हैं और भारत के लोग ब्राजील को इसलि़ए हम एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हैं.