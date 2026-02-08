क्यूबा-वेनेजुएला कोई कॉलोनी नहीं, फैसले जनता करेगी... ट्रंप से भिड़े ब्राजील के राष्ट्रपति, और क्या कहा?

Advertisement
Donald Trump: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के करीबी देश क्यूबा को धमकाया था. उन्होंने कहा था कि क्यूबा वेनेजुएला के तेल के पैसों पर जिंदा है. जिसके बाद अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को लताड़ लगाई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 08, 2026, 12:19 PM IST
Brazil News: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं. वो लगातार ऐसे बयान दे रहे जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है. उन्होंने वेनेजुएला के सहयोगी देश क्यूबा को भी धमकाया था. जिसपर अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने क्यूबा और वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में अमेरिका की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश की समस्याओं का समाधान वहां के लोगों को ही करना चाहिए, न कि किसी बाहरी ताकत को दखल देना चाहिए. जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा. 

क्या बोले ब्राजील के राष्ट्रपति
बहिया राज्य के साल्वाडोर शहर में वर्कर्स पार्टी की 46वीं वर्षगांठ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील क्यूबा के लोगों के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्यूबा की जनता एक ऐसी त्रासदी का सामना कर रही है, जिसे अमेरिकी नीतियों और अटकलों ने ज्यादा गंभीर बना दिया है. लूला ने कहा कि हमारा देश क्यूबा के लोगों के साथ खड़ा है, और एक राजनीतिक दल के रूप में हमें उनके लिए मदद के रास्ते तलाशने चाहिए.

ट्रंप पर साधा निशाना
लूला ने वेनेजुएला के मुद्दे पर भी अमेरिका को निशाने पर लिया, उन्होंने कहा, "वेनेजुएला की समस्या का समाधान वेनेजुएला के लोग खुद करेंगे, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका या ट्रंप. इस बीच, अमेरिका और क्यूबा के बीच बातचीत को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है. व्हाइट हाउस ने क्यूबा के नेतृत्व की ओर से जताई गई शंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति के लिए भी तैयार हैं और दोनों देशों के बीच संवाद पहले से ही चल रहा है.

क्यूबा सरकार ने खारिज किया दावा
एक पत्रकार ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यूबा अमेरिका से बातचीत तभी करेगा जब वह बिना दबाव, बिना शर्त, बराबरी के स्तर पर और संप्रभुता के सम्मान के साथ हो. साथ ही, क्यूबा सरकार ने ट्रंप के इस दावे को भी नकारा कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है.

व्हाइट हाउस ने कही थी ये बात
इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि क्यूबा सरकार आखिरी दौर में है और देश के हालात बेहद खराब हैं, इसलिए उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बयान देने में समझदारी दिखानी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार रहते हैं. लेविट ने आगे दावा किया कि अमेरिका और क्यूबा सरकार के बीच बातचीत वास्तव में इस समय भी चल रही है. 

ट्रंप ने क्यूबा को धमकाया
बीते दिन ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि क्यूबा अब पुराने सहारे पर नहीं टिक पाएगा और इससे पहले की देर हो जाए, उसे अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए. ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा था कि 'क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और पैसे पर जिंदा रहा. बदले में, क्यूबा ने पिछले दो वेनेजुएला के तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं दीं लेकिन अब और नहीं! पिछले हफ्ते अमेरिका के हमले में ज्यादातर क्यूबाई मारे गए हैं. वेनेजुएला को अब उन गुंडों और रंगदारों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक बंधक बनाकर रखा था. वेनेजुएला के पास अब अमेरिका है. जिसके पास अबतक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है. (आईएएनएस)

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

