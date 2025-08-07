ट्रंप से बात करने से किया था इनकार, अब PM मोदी को इस देश के राष्ट्रपति ने किया फोन, क्या बात हुई
ट्रंप से बात करने से किया था इनकार, अब PM मोदी को इस देश के राष्ट्रपति ने किया फोन, क्या बात हुई

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन कर टैरिफ और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. BRICS सम्मेलन से पहले साझा रणनीति की तैयारी. इससे पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी से भी बात की थी.

Aug 07, 2025, 10:05 PM IST
ट्रंप से बात करने से किया था इनकार, अब PM मोदी को इस देश के राष्ट्रपति ने किया फोन, क्या बात हुई

अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर दुनियाभर में हलचल बढ़ा दी. BRICS देशों के बीच इसे लेकर गहमागहमी तेज हो गई है. इसी बीच ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया. ये वही लूला हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया था. लेकिन अब भारत को फोन कर उन्होंने जो चर्चा की है, वह आने वाले BRICS सम्मेलन से पहले बेहद अहम मानी जा रही है.

Brazil Lula Dials PM Modi

