ट्रंप से बात करने से किया था इनकार, अब PM मोदी को इस देश के राष्ट्रपति ने किया फोन, क्या बात हुई

अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर दुनियाभर में हलचल बढ़ा दी. BRICS देशों के बीच इसे लेकर गहमागहमी तेज हो गई है. इसी बीच ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया. ये वही लूला हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया था. लेकिन अब भारत को फोन कर उन्होंने जो चर्चा की है, वह आने वाले BRICS सम्मेलन से पहले बेहद अहम मानी जा रही है.