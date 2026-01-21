Advertisement
trendingNow13081258
Hindi Newsदुनियासोशल मीडिया के जरिए दुनिया की सल्तनत चलाना चाहते हैं ट्रंप... ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सुनाई अमेरिकी राष्ट्रपति को खरी-खरी, बोले- पहले इंसान बनिए

सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की सल्तनत चलाना चाहते हैं ट्रंप... ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सुनाई अमेरिकी राष्ट्रपति को खरी-खरी, बोले- पहले इंसान बनिए

Brazil Lula criticises Trump: ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है. उनका कहना है कि ट्रंप ट्विटर (अब X) से दुनिया पर राज करना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया बोलते हैं. इंसानों को चेहरा देखकर सम्मान देना चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट समझना. इसके साथ ही लूला ने सोशल मीडिया की लत छोड़ने और मानवता लौटाने की अपील की. जानें पूरी रिपोर्ट. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 21, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की सल्तनत चलाना चाहते हैं ट्रंप... ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने सुनाई अमेरिकी राष्ट्रपति को खरी-खरी, बोले- पहले इंसान बनिए

Brazil Lula criticises Trump for trying to rule the world: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर निशाना साधा है. लूला ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए “दुनिया पर राज करने” की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है. न्यूज एजेंसी Xinhua में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये बातें लूला ने ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल की एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी रियो ग्रांडे में कही. यहां एक बड़ा इवेंट चल रहा था, जहां गरीबों के लिए घर बांटे जा रहे थे.

“हर दिन कुछ नया बोलते हैं ट्रंप”
अपने भाषण में लूला ने कहा, “क्या आपने गौर किया है कि ट्रंप ट्विटर (अब X) के जरिए पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं? वह हर दिन कुछ नया कहते हैं. ऐसा नहीं चल सकता.” लूला ने सवाल उठाया कि क्या बिना आमने-सामने बात किए, केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों का सम्मान किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अगर इंसानों को इंसान की जगह वस्तु समझा जाएगा, तो समाज में रिश्ते खत्म हो जाएंगे.

आवास योजना के कार्यक्रम में दिया बयान
लूला यह टिप्पणी उस समय कर रहे थे जब वह सरकार की एक बड़ी आवास योजना के तहत 1,276 घरों के हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस योजना से दक्षिणी ब्राजील में करीब 5,000 लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसी मंच से लूला ने कहा कि आज के दौर में सामाजिक रिश्तों में इंसानियत को दोबारा लौटाने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों के लिए मोबाइल पर सख्ती
ब्राजील के राष्ट्रपति ने मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल पर भी चिंता जताई. उन्होंने 2024 में शुरू की गई अपनी उस नीति का समर्थन किया, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक लगाई गई है. लूला ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहकर अपने परिवार और निजी रिश्तों को समय दें.

अंतरराष्ट्रीय कानून पर भी जताई चिंता
इससे पहले भी लूला अमेरिका की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा था कि एकतरफा बल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बनता है. The New York Times में लिखे एक लेख में लूला ने कहा कि 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक नियमों को नुकसान पहुंचाया है.

‘बोर्ड ऑफ पीस’ पर चुप्पी'
हालांकि, लूला ने अब तक ट्रंप के उस निमंत्रण पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसमें उन्हें गाजा पट्टी की स्थिति पर नजर रखने वाले तथाकथित “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने को कहा गया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Luiz Inacio Lula da Silva

Trending news

तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा