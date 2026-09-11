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कौन हैं काई ची, जो माने जाते हैं जिनपिंग के 'चाणक्य', चीनी राष्ट्रपति के साथ आएंगे भारत; क्यों हैं इतने खास?

भारत में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दिल्ली आ रहे हैं. उनके साथ CPC के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाने वाले काई ची भी नई दिल्ली पहुंचेंगे. काई ची को जिनपिंग का 'राइट हैंड मैन' भी माना जाता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 11, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:42 PM IST
कौन हैं काई ची, जो माने जाते हैं जिनपिंग के 'चाणक्य', चीनी राष्ट्रपति के साथ आएंगे भारत; क्यों हैं इतने खास?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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