कौन हैं काई ची, जो माने जाते हैं जिनपिंग के 'चाणक्य', चीनी राष्ट्रपति के साथ आएंगे भारत; क्यों हैं इतने खास?

BRICS 2026: नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज देर रात भारत पहुंचेंगे. चीनी राष्ट्रपति के साथ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है. हालांकि, सबसे अधिक चर्चा शी जिनपिंग के सबसे करीबी और अहम अधिकारी काई ची की हो रही है, जो चीनी राष्ट्रपति के साथ भारत की यात्रा पर आ सकते हैं.
दरअसल, काई ची, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं. इसके अलावा वह शी के बेहद करीबी माने जाते हैं. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि काई जिनपिंग के उन 67-सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल के अहम हिस्सा हैं, जिसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हैं.
काई ची (70) चीन कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की सात-सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के पांचवें सबसे सीनिरयर सदस्य हैं. इसके अलावा वह सीपीसी सचिवालय के सबसे पहले नंबर के सदस्य और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं. बता दें कि यह ऑफिस पार्टी लीडरशिप के केंद्र में एक अहम प्रशासनिक और समन्वय संस्था है.
सबसे खास बात है कि काई ची को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 'असल चीफ ऑफ स्टाफ' भी कहा जाता है. माना जाता है कि जिपिंग के करीबियों में सबसे ऊपर की लाइन में काई ची का नाम आता है. इसी साल जून में काई ची की जिम्मेदारियां बढ़ाई गईं. उन्हें CPC सेंट्रल पार्टी स्कूल और नेशनल एकेडमी ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया.
चूंकि, काई ची CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनका प्रभाव केवल पद के कारण नहीं आता है. काई ची को मिला पद ऑफिस पार्टी लीडरशिप के लिए अहम प्रशासनिक और समन्वय संबंधी काम संभालता है.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में काई ची को जिनपिंग का असली चीफ ऑफ स्टाफ करार दिया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी जिम्मेदारियां और शी के साथ उनकी करीबी उन्हें चीन के सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक बनाती हैं. वह अक्सर शी के साथ विदेश यात्राओं और अहम राजनयिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहे हैं.