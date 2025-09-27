Advertisement
trendingNow12939390
Hindi Newsदुनिया

158 दिनों बाद नींद से जागे BRICS देश, अब जाकर की पहलगाम हमले की निंदा, आतंकियों को लेकर कही ये बात

Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले की दुनियाभर में आलोचना हुआ थी. अब ब्रिक्स देशों ने भी इसकी निंदा करते हुए आपराधिक काम बताया. साथ ही साथ एक ये एक आपराधिक काम है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 27, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

158 दिनों बाद नींद से जागे BRICS देश, अब जाकर की पहलगाम हमले की निंदा, आतंकियों को लेकर कही ये बात

Pahalgam Attack: 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया.ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इस हमले के बाद पाकिस्तान की दुनियाभर के कई लोगों ने निंदा की थी, अब ब्रिक्स देशों ने शनिवार को एक संयुक्त बयान जारी कर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसे एक आपराधिक काम बताया.

कटघरे में लाए जाएं लोग
कड़ी आलोचना करते हुए ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्हें संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. 

यह पूरी तरह से अनुचित है
इसके अलावा नेताओं ने आतंकवाद से निपटने में राष्ट्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि आतंकवादी खतरों से निपटने के वैश्विक प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकार, शरणार्थी संरक्षण और मानवीय कानूनों पर सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए. बयान में आगे कहा चाहे जो भी मंशा रही हो लेकिन आतंकवादियों का काम आपराधिक है, यह पूरी तरह से अनुचित है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की थी, हालांकि संयुक्त घोषणापत्र में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जबकि भारत लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाह देता है. 

चीन के तियानजिन में शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में, चीन और तुर्की सहित सदस्य देशों ने हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति  गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कृत्यों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pahalgam attack

Trending news

मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
;