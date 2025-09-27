158 दिनों बाद नींद से जागे BRICS देश, अब जाकर की पहलगाम हमले की निंदा, आतंकियों को लेकर कही ये बात

Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले की दुनियाभर में आलोचना हुआ थी. अब ब्रिक्स देशों ने भी इसकी निंदा करते हुए आपराधिक काम बताया. साथ ही साथ एक ये एक आपराधिक काम है.
Trending Photos
Pahalgam Attack: 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया.ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इस हमले के बाद पाकिस्तान की दुनियाभर के कई लोगों ने निंदा की थी, अब ब्रिक्स देशों ने शनिवार को एक संयुक्त बयान जारी कर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसे एक आपराधिक काम बताया.
कटघरे में लाए जाएं लोग
कड़ी आलोचना करते हुए ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्हें संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.
यह पूरी तरह से अनुचित है
इसके अलावा नेताओं ने आतंकवाद से निपटने में राष्ट्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि आतंकवादी खतरों से निपटने के वैश्विक प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकार, शरणार्थी संरक्षण और मानवीय कानूनों पर सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए. बयान में आगे कहा चाहे जो भी मंशा रही हो लेकिन आतंकवादियों का काम आपराधिक है, यह पूरी तरह से अनुचित है.
इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की थी, हालांकि संयुक्त घोषणापत्र में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जबकि भारत लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाह देता है.
चीन के तियानजिन में शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में, चीन और तुर्की सहित सदस्य देशों ने हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कृत्यों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.