/भारत में जुटी आधी दुनिया, तो US मीडिया को लगा झटका; ब्रिक्स सम्मेलन पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा?

BRICS Summit 2026: 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं. नई दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भारत पहुंच चुके हैं. दोपहर दो बजे से इस शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी. इस शिखर सम्मेलन को लेकर तमाम खबरें अमेरिकी मीडिया में चल रही हैं. अमेरिका के अखबारों में छपी कुछ अहम खबरों में कहा गया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से वैश्विक समीकरण बदल रहा है.
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच इस समय प्रचंड युद्ध जारी है. उधर, अमेरिका और चीन के बीच भी टैरिफ समेत कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा है. इस बीच चीन और ईरान के नेता एक मंच पर एक साथ दिखेंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी अखबारों ने नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बदलते वैश्विक हालात की झलक के तौर पर देखा है. अमेरिका के साथ यूरोपीय देशों की नजरें भी भारत में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं.
अमेरिका के 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक खबर में भारत में हो रहे शिखर सम्मेलन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. खबर के अनुसार, पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में से कौन विकासशील दुनिया की अधिक प्रभावशाली आवाज बनकर उभरेगा. चीन ब्रिक्स को अमेरिकी ताकत को चुनौती देने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखता है. वहीं, भारत चाहता है कि यह ग्रुप इतना बड़ा और खुला रहे कि देशों को अलग-अलग गुटों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर न होना पड़े.
अमेरिकी मीडिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अधिक चीनी राष्ट्रपति के भारत यात्रा की चर्चा की गई है. अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह दौरा सात साल में भारत का उनका पहला दौरा है. यह दौरा 2020 में सीमा पर हुई जानलेवा झड़प के बाद रिश्तों में आई लंबी खटास और 2024 में शुरू हुई सावधानी भरी कूटनीतिक सुधार की प्रक्रिया के बाद हो रहा है.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं. यह मुलाकात नई दिल्ली समिट को और भी अहम बनाती है, क्योंकि चीनी नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बेहद अहम बातचीत की तैयारी कर रहे हैं. इस अखबार का कहना है कि युद्ध, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, अमेरिकी टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंताएं देशों को वॉशिंगटन और बीजिंग के साथ अपने रिश्तों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं.
वहीं, वॉशिंगटन में स्टिमसन सेंटर के चीन प्रोग्राम की डायरेक्टर युन सन ने 'टाइम्स' को बताया कि भारत को लेकर चीन की मुख्य चिंता हमेशा से भारत का अमेरिका के साथ झुकाव रही है. इसलिए बीजिंग निश्चित रूप से दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका नहीं गंवाना चाहेगा.
वाशिंगटन पोस्ट ने एपी के पत्रकार एजाज हुसैन और शेख सालिक की रिपोर्ट्स छापी और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को भारत के लिए एक मुश्किल संतुलन बनाने वाली कवायद बताया गया. इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और शी शामिल हैं. पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन और पेजेश्कियान के साथ अलग-अलग बातचीत की.
इसी रिपोर्ट में यहां तक दावा कर दिया गया है कि ब्रिक्स के बढ़े हुए ग्रुप के 11 सदस्य ग्लोबल ऑर्डर में अधिक प्रभाव चाहते हैं. हालांकि, उनके राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति से जुड़े हित अलग-अलग हैं. उधर, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट प्रवीण डोंथी का मानना है कि ग्लोबल साउथ कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है. इसलिए, इस ग्रुप के लिए इन झगड़ों को संभालना और उनमें मध्यस्थता करना मुश्किल होगा. (इनपुट- आईएएनएस)