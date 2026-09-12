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भारत में जुटी आधी दुनिया, तो US मीडिया को लगा झटका; ब्रिक्स सम्मेलन पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा?

नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. करीब 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं. इस शिखर सम्मेलन पर अमेरिकी मीडिया की निगाहें भी टिकी हैं. आइए जानते हैं यूएस के मीडिया ने कैसे कवर किया?

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 12, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:07 AM IST
भारत में जुटी आधी दुनिया, तो US मीडिया को लगा झटका; ब्रिक्स सम्मेलन पर अमेरिकी अखबारों ने क्या कहा?
Image Credit: अमेरिका से यूरोप तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कवरेज. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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