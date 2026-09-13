/BRICS के साझा घोषणा पत्र से भारत की बढ़ी साख, दुनिया के अखबारों में छाए मोदी; इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा?

नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर विदेशी मीडिया में भी चर्चा जारी है. इस घोषणा पत्र और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कई खबरें अलग-अलग विदेशी संस्थानों ने छापी हैं. विदेशी मीडिया ने ब्रिक्स देशों के परस्पर सहयोग जैसे मुद्दों को रेखांकित किया और भारत एवं पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना भी की. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के किस अखबार ने क्या लिखा?

द वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर में लिखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के रिश्तों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश की है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई झड़प के बाद इस मुलाकात को अहम प्रगति के तौर पर देखना चाहिए.

वहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को तवज्जो दी है और एक खबर में लिखा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति में ब्रिक्स की सशक्त स्थिति उजागर हुई है. वहीं, एक अन्य खबर में अखबार ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वैश्विस साउथ की एक उभरती हुई ताकत करार दिया.

अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नई दिल्ली में हो रहा यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब अमेरिका वैश्विक व्यापार पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जा रहा है. खबर में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापारिक नीतियां ब्रिक्स देशों के लिए एक भर्ती एजेंट के जैसे काम कर रही हैं.