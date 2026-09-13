Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /BRICS के साझा घोषणा पत्र से भारत की बढ़ी साख, दुनिया के अखबारों में छाए मोदी; इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा?

BRICS के साझा घोषणा पत्र से भारत की बढ़ी साख, दुनिया के अखबारों में छाए मोदी; इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा?

भारत में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं. शिखर सम्मेलन के पहले दिन सभी देशों ने एक साझा संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति जताई. इस घोषणा पत्र की चर्चा वैश्विक मीडिया में भी हो रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 13, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:05 AM IST
BRICS के साझा घोषणा पत्र से भारत की बढ़ी साख, दुनिया के अखबारों में छाए मोदी; इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ के सीने को चीरकर सुरंग की 'एस्केप टनल' हुई आर-पार, 4 महीने बाद दौड़ेगी ट्रेन
2
3
4
5