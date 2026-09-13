/अब खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग? दिल्ली में मोदी और जिनपिंग ने उठाया बड़ा कदम, पुतिन ने बाहें फैलाकर किया स्वागत

दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के बीच एक बड़ी खबर आई है. रविवार को रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत और चीन दोनों ने मदद की पेशकश की है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस पहल का स्वागत किया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की.
पेस्कोव ने कहा, 'पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने अपनी मुलाकातों में यूक्रेन संकट सुलझाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है. दोनों नेताओं ने जंग खत्म कराने के लिए बातचीत और कूटनीतिक मदद की पेशकश की है, जिसका राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल से स्वागत किया है.' यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर की नजरें जंग रोकने के शांति प्रयासों पर टिकी हैं. हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं.
ब्रिक्स सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई. इससे पहले दोनों नेता 31 अगस्त को बिश्केक में एससीओ (SCO) समिट के दौरान मिले थे, मतलब यह कि दो हफ्ते से भी कम वक्त में दोनों वैश्विक नेताओं की यह दूसरी सीधी मुलाकात रही.
बैठक के बाद पीएम मोदी ने 'X'पर पोस्ट कर लिखा कि बिश्केक के बाद दो हफ्ते से भी कम वक्त में दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई. उन्होंने बताया कि बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, 'इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030' को लागू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कल्चर जैसे सेक्टर्स में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई. पीएम ने यह भी साफ किया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मकसद पूरी दुनिया की भलाई और तरक्की को आगे बढ़ाना है.
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी और पुतिन ने कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की. बातचीत में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) और ब्लैक सी (काला सागर) के हालात पर खास ध्यान दिया गया. इन इलाकों में चल रहे तनाव और लड़ाइयों से दुनिया भर के समुद्री व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे समुद्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं.
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पुराने और स्पष्ट रुख को एक बार फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि किसी भी युद्ध या विवाद का समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है. पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत दुनिया में शांति बहाली के किसी भी गंभीर प्रयास में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है.
यह लड़ाई सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है. विवाद की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन (NATO) में शामिल होना चाहता था. रूस को लगा कि अगर यूक्रेन नाटो में गया, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाएं उसकी सीमा तक आ जाएंगी, जिससे उसकी सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा.
इसी बात को लेकर 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और तब से यह भीषण युद्ध जारी है. इस जंग में दोनों तरफ के सैनिकों और आम नागरिकों को मिलाकर अब तक 3 से 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. अगर घायल और लापता हुए लोगों को भी जोड़ लें, तो यह आंकड़ा 15 से 20 लाख के करीब पहुंचता है. इसके अलावा लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है.
पिछले 4 सालों से चल रहा यह सैन्य टकराव आखिर शांत क्यों नहीं हो रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों देशों की ऐसी शर्तें हैं, जिन पर कोई भी झुकने को तैयार नहीं है. रूस की मांग है कि उसने यूक्रेन के जिन इलाकों (जैसे डोनबास और क्रीमिया) पर कब्जा किया है, उन्हें हमेशा के लिए रूस का हिस्सा मान लिया जाए और यूक्रेन कभी नाटो (NATO) में शामिल न होने का लिखित वादा करे. वहीं दूसरी तरफ, यूक्रेन अपनी एक इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए नाटो या पश्चिमी देशों की पक्की गारंटी पर अड़ा हुआ है. दोनों पक्षों की इसी जिद के चलते अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है.