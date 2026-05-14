हिंदी-रूसी भाई भाई...BRICS की बैठक से पहले बोले रूसी विदेश मंत्री- जारी रहेगी तेल की सप्लाई

BRICS Summit 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर पहुंचे हैं. इससे पहले भारत और रूस के रिश्तों पर बोलते हुए कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत और गहरे हैं, “हिंदी रूसी भाई भाई” सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि रूस की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली BRICS की बैठक से पहले उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि भारत और रूस कभी अलग रास्तों पर चलेंगे. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

बहुत गहरे हैं भारत-रूस के रिश्ते

रूस टुडे-इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि कोई भी एक शब्द रूस-भारत के रिश्तों का सार नहीं बता सकता, भारत के रिश्ते बहुत गहरे हैं और ऐसी स्थिति में हैं जहां से रास्ते अलग हो जाएं, ये सोचा भी नहीं जा सकता है. भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, दोनों देशों के बीच संस्कृति, ऊर्जा, रक्षा, परमाणु सहयोग और लोगों के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं. भारत की फिल्में और कलाकार, खासकर राज कपूर, रूस में आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, भारतीय सिनेमा और टीवी शो वहां हर जगह पसंद किए जाते हैं.

नाकाम होंगी कोशिशें

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग रूस-भारत दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ लोग हमारे रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं, हम और हमारे भारतीय मित्र दोनों इसे अच्छी तरह समझते हैं. बाहरी दबाव या गलत प्रतिस्पर्धा के बावजूद रूस भारत को ऊर्जा सप्लाई के सभी समझौते पूरे करेगा. उन्होंने आगे कहा, “मैं गारंटी देता हूं कि भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गलत कॉम्पिटिशन हमारे एग्रीमेंट को प्रभावित न करे.

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जारी रहेगी सप्लाई

लावरोव ने ये भी कहा कि रूस भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई भी लगातार जारी रखेगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अनुचित खेल, अनुचित मुकाबला हमारे अनुबंधों को प्रभावित न करें. बता दें कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कमा कर दिया था लेकिन रूस ने ये कहा है जरूरत के हिसाब से रूस सप्लाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत-रूस दोस्ती का बड़ा उदाहरण है, रूस की मदद से बने इस प्लांट की पहली यूनिट 2016 से काम कर रही है और आगे नई यूनिट्स भी बनाई जा रही हैं