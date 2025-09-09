BRICS सम्मेलन में एस जयशंकर का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, अमेरिकी राष्ट्रपति को लगेगी मिर्ची
दुनिया

BRICS सम्मेलन में एस जयशंकर का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, अमेरिकी राष्ट्रपति को लगेगी मिर्ची

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वर्चुअल BRICS शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभावरहित होनी चाहिए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:54 AM IST
BRICS सम्मेलन में एस जयशंकर का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, अमेरिकी राष्ट्रपति को लगेगी मिर्ची

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार (8 सितंबर) को BRICS सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक नीतियां निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन नीतियों का उद्देश्य सभी देशों के समावेशी विकास और समान लाभ सुनिश्चित करना होना चाहिए. जयशंकर ने कहा कि केवल तभी एक संतुलित और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था संभव है जब हर देश को बराबरी का अवसर और भागीदारी मिले.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वर्चुअल BRICS शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियां निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभावरहित होनी चाहिए. उनका कहना था कि वैश्विक आर्थिक व्यवहारों का उद्देश्य केवल कुछ देशों के हित साधना नहीं, बल्कि सभी देशों के लिए स्थायी और समावेशी विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए. ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ऐसी वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है, जहां व्यापार के नियम खुले, साफ-सुथरे और सभी के लिए समान हों. उन्होंने कहा कि इन मूल्यों की रक्षा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है.

सभी देशों से 'रचनात्मक और सहयोगात्मक' दृष्टिकोण की अपील
BRICS शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सभी देशों से 'रचनात्मक और सहयोगात्मक' दृष्टिकोण अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए यह जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सतत और टिकाऊ बनाया जाए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ सके. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार में बाधाएं खड़ी करना और लेन-देन को जटिल बनाना किसी के हित में नहीं है. उन्होंने BRICS देशों से आग्रह किया कि वे व्यापार प्रवाह की समीक्षा कर एक सकारात्मक उदाहरण पेश करें.

व्यापार में नुकसान होने पर उसके समाधान की जरूरत
BRICS शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के व्यापार घाटे को लेकर अहम बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा BRICS देशों के साथ है और इस असंतुलन को दूर करने के लिए भारत लगातार समयबद्ध समाधान की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'बाधाओं की बढ़ोतरी से व्यापार को नुकसान होगा, न कि लाभ. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्यादा लचीली, भरोसेमंद, वैकल्पिक और छोटी सप्लाई चेन तैयार करें, ताकि किसी भी वैश्विक झटके से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.' 

अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की मूलभूत बातों पर दिया जोर
जयशंकर ने आशा जताई कि बैठक के दौरान इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी और एक साझा समझ विकसित की जा सकेगी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की मूलभूत बातों पर जोर देते हुए कहा, 'इस प्रणाली की नींव खुलापन, निष्पक्षता, समावेशिता, समानता और नियम-आधारित दृष्टिकोण पर टिकी है, जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेष और भेदभावरहित प्रावधान होने चाहिए.'

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

