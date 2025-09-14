पंजाबी दादी ने अमेरिकंस को 'रुलाया', ट्रंप प्रशासन पर उठे सवाल; लोग बोले- वापस लाओ-वापस लाओ!
Harjit Kaur news: पंजाबी दादी अम्मा हरजीत कौर बीते करीब 35 सालों नॉर्थ कैलिफोर्निया के ईस्ट बे में रह रही थीं. उन्हें हाल ही में रुटीन जांच के दौरान इमीग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) अधिकारियों ने हिरासत में लिया. जिसके बाद सरकारी कार्रवाई पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:01 AM IST
Harjit Kaur Arrest News: अमेरिका में भारतीय मूल की सीनियर सिटिजन पंजाबी दादी की गिरफ्तारी से न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी लोग भी दुखी होकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं. दादी की रिहाई के लिए सड़क से सोशल मीडिया तक प्रदर्शन चल रहे हैं. बीते करीब 35 सालों से  मेहनत-ईमानदारी से नियम कायदों के साथ रह रहीं दादी को राष्ट्रपति ट्रंप के अफसरों ने गिरफ्तार करके ICE हिरासत में भेजा दिया. सिलाई-कढ़ाई करके जिंदगी का लंबा वक्त वहां बिता चुकीं हरजीत कौर की गिरफ्तारी को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि बीमार सीनियर सिटिजन महिला को डिटेंशन सेंटर भेजना क्या सही है.

विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनीं दादी

पंजाबी दादी अम्मा अमेरिकी स्टेट में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई हैं. हरक्युलिस में लंबे समय से बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के रह रहीं हरजीत कौर 8 सितंबर को सैन फ़्रांसिस्को स्थित ICE ऑफिस गई थीं, जहां उनकी फैमिली को लगा कि ये एक रुटीन प्रकिया और मुलाकात होगी. लेकिन अमेरिकी अफसरों ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद बेकर्सफील्ड स्थित मेसा वर्डे ICE प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया.

कौर 1990 के दशक में दो बच्चों की सिंगल मदर के रूप में भारत से अमेरिका आई थीं. साल 2012 में शरण (asylum) की अर्जी खारिज होने के बाद वो नियमित रूप से आईसीई के संपर्क में थीं. बीते 13 साल में उन्होंने विभाग का एक भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं किया, वो टाइम से हाजिर हुईं. उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें थायराइड रोग, माइग्रेन, घुटने का दर्द और चिंता जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ऐसे में उनकी हालत चिंताजनक बन गई है.

'दादी को घर लाओ' 

हाल ही में सैकड़ों लोगों ने सिख गुरुद्वारे के पास से उनके समर्थन में रैली निकाली. प्रदर्शनकारी 'दादी को घर लाओ' जैसी तख्तियां और प्ले कार्ड लिए थे. दो घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की उसी समय वहां से गुजर रहे राहगीरों ने एकजुटता दिखाने के लिए हॉर्न बजाया.

रिहाई की मांग

दादी को हिरासत से रिहा कराने के लिए आयोजित किए गए प्रदर्शन में उनकी फैमिली की मदद इंडिविजिबल वेस्ट कॉन्ट्रा कोस्टा और सिख सेंटर के सहयोग से पूरा किया. स्थानीय प्रतिनिधि जॉन गारमेंडी के कार्यालय के कर्मचारी और हरक्यूलिस नगर परिषद सदस्य दिल्ली भट्टाराई भी उस आयोजन और सभा में शामिल हुए.

कौर ने बर्कले स्थित एक छोटे से व्यवसाय, सारी पैलेस में दो दशकों से ज़्यादा समय तक सिलाई का काम किया है और उनका परिवार उन्हें एक समर्पित सामुदायिक सदस्य मानता है. उन्होंने bringharjithome.com नामक एक अभियान वेबसाइट भी शुरू की है, जिसमें लोगों से सीनेटर एलेक्स पैडिला, सीनेटर लाफोंजा बटलर, गारमेंडी और व्हाइट हाउस जैसे निर्वाचित अधिकारियों से संपर्क करके उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाने की अपील की है.

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

;