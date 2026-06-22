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DNA: 'आयुर्वेद के महर्षि' को ब्रिटेन ने गुरु माना, अंग्रेजों के देश में महर्षि सुश्रुत को मिला सम्मान

अंग्रेजों के देश ब्रिटेन के एक मेडिकल कॉलेज में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा स्थापित की गई है. जहां यह प्रतिमा लगी है. उस रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग की स्थापना वर्ष 1505 में हुई थी. आज इसके 140 से ज्यादा देशों में 33 हजार से अधिक सदस्य हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:59 PM IST
DNA: 'आयुर्वेद के महर्षि' को ब्रिटेन ने गुरु माना, अंग्रेजों के देश में महर्षि सुश्रुत को मिला सम्मान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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