Britain ने AstraZeneca-Oxford के कोरोना वैक्सीन को भी दी मंजूरी, भारत में अब भी अनुमति का इंतजार

लंदन: ब्रिटेन (Britain) ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका (Oxford-AstraZeneca) द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन (Corona Vaccine) के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है.

ब्रिटेन (Britain) के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 'सरकार ने आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी / एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 (Covid-19) वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है.'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने ट्वीट कर कहा, 'यह वास्तव में शानदार खबर है और ब्रिटिश वैज्ञानिकों के लिए बड़ी जीत है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी / एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के उपयोग की अनुमति मिल गई है. अब हम जितनी जल्दी हो सके उतने लोगों का टीकाकरण करने के लिए आगे बढ़ेंगे.'

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.

We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020