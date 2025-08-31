11,71,26,60,00,000 रुपये की डील, भारत का दोस्त ब्रिटेन से खरीदेगा धमाकेदार वॉरशिप, किससे करेगा जंग?
Advertisement
trendingNow12904076
Hindi Newsदुनिया

11,71,26,60,00,000 रुपये की डील, भारत का दोस्त ब्रिटेन से खरीदेगा धमाकेदार वॉरशिप, किससे करेगा जंग?

Britain News: ब्रिटेन ने नॉर्वे से एक बड़ा रक्षा सौदा हासिल किया है. इस सौदे के तहत ब्रिटेन नॉर्वे को पांच टाइप 26 फ्रिगेट युद्धपोत देगा. ब्रिटेन के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 31, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

11,71,26,60,00,000 रुपये की डील, भारत का दोस्त ब्रिटेन से खरीदेगा धमाकेदार वॉरशिप, किससे करेगा जंग?

Britain News: दुनियाभर के देश अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं. इसी ब्रिटेन ने नॉर्वे को युद्धपोत देने के लिए एक बड़ा सौदा हासिल किया है. यह सौदा 10 अरब पाउंड (लगभग 13.5 अरब डॉलर) में हासिल किया है. इसके तहत ब्रिटेन नॉर्वे को पांच टाइप 26 फ्रिगेट युद्धपोत देगा, यह ब्रिटेन के लिए अबतक का सबसे बड़ा सौदा है जबकि नॉर्वे के लिए सबसे बड़ा रक्षा निवेश है. इसे लेकर ब्रिटेन के पीएम ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

क्या बोले ब्रिटिश पीएम
11,71,26,60,00,000 रुपए के इस सौदे को लेकर बोलते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने कहा कि यह समझौता विकास को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा, इसके अलावा ब्रिटेन, नॉर्वे और नाटो की सुरक्षा को मजबूत करेगा. साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां देगा. बता दें कि इस सौदे के तक साल 20230 तक ब्रिटेन में करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें ग्लासगो के बीएई सिस्टम्स शिपयार्ड में 2,000 से ज़्यादा नौकरियां शामिल हैं, यहां पर जहाज बनाए जाएंगे, इसके अलावा ये 400 से ज्यादा ब्रिटिश कंपनियों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा. कुल मिलाकर ये सौदा मील का पत्थर साबित हो सकता है. 

नॉर्वे के पीएम ने कही ये बात
जबकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को काफी ज्यादा मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दो सवालों पर विचार किया था, पहला- हमारा सबसे रणनीतिक साझेदार कौन है? और सबसे बेहतरीन फ्रिगेट किसने बनाए हैं? दोनों का जवाब यूनाइटेड किंगडम मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास हैं ये युद्धपोत
बता दें कि टाइप 26 फ्रिगेट युद्धपोत को पनडुब्बियों का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उनसे युद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये जहाज रॉयल नेवी के फ्रिगेट जैसे ही होंगे, इसे ग्लासगो के गोवन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, जहां पर पहले से ही टाइप 26 फ्रिगेट पहले से बन रहे हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी डिलीवरी साल 2030 से शुरू होगी. एक तरफ जहां पर इस सौदे को लेकर दोनों देशों में उत्साह का माहौल है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है.

किसने की आलोचना
इस सौदे की नौसेना कप्तान टोर इवर स्ट्रोमेन ने आलोचना की है. उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी और जर्मन फ्रिगेट की वायु रक्षा प्रणाली बेहतर है, इसके बावजूद भी ये सौदा जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस को न देकर ब्रिटेन का देना अपने आप में आश्चर्य की बात है. जिसे नॉर्वे ने भी विकल्प के रूप में देखा था. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Britain News

Trending news

स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
;