/होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच रोका गया रूसी टैंकर, इस देश ने अचानक क्यों कब्जे में लिया जहाज?

इसके बाद इस टैंकर को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक लंगर के लिए ले जाया गया है, जहां पर इसपर निगरानी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह ऑपरेशन रूस को एक और झटका है. जो लोग पुतिन की लड़ाई को पैसे देकर मदद कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाया जाता है कि वे छिप नहीं सकते.