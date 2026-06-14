/होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच रोका गया रूसी टैंकर, इस देश ने अचानक क्यों कब्जे में लिया जहाज?

Russia-Ukraine News: ईरान और अमेरिका के बीच भीषण तनाव है. दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी कर रहे हैं. वहीं अब दूसरी तरफ ब्रिटेन ने पहली बार इंग्लिश चैनल में एक रूसी "शैडो फ्लीट" तेल टैंकर को रोका है. ब्रिटिश सेना का कहना है इस टैंकर के जरिए रूस प्रतिबंधों से बचकर अपना कारोबार चला रहा है और यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए धन इकट्ठा कर रहा है.
जहां पर ब्रिटिश सेना के जवानों ने यहा ऑपरेशन चलाया, वो ब्रिटेन के क्षेत्र में आता है. यहां पर में 6 घंटे चले ऑपरेशन में रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष अधिकारी टैंकर पर चढ़ गए. इस मिशन में चिनूक, मर्लिन और वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर, RAF का P-8 निगरानी विमान, और रॉयल नेवी के युद्धपोत सहित नेवी के कई उच्च अधिकारी थे.
इसके बाद इस टैंकर को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक लंगर के लिए ले जाया गया है, जहां पर इसपर निगरानी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह ऑपरेशन रूस को एक और झटका है. जो लोग पुतिन की लड़ाई को पैसे देकर मदद कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाया जाता है कि वे छिप नहीं सकते.
डिफेंस सेक्रेटरी डैन जार्विस ने इस मिशन को रूस की वॉर मशीन को कमजोर करने की कोशिशों में एक अहम कदम बताया. उन्होंने कहा, “रूस यूक्रेन में अपनी लड़ाई के लिए अपने शैडो फ्लीट पर निर्भर है और हमारी रोक पुतिन की गैर-कानूनी लड़ाई को झटका है. ब्रिटेन का दावा है कि उसने अब तक करीब 600 शैडो फ्लीट जहाजों पर रोक लगाई है, इन कार्रवाइयों से रूस का तेल राजस्व काफी घटा है.
बीते दिन (UK) के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर (Sir Keir Starmer) इंग्लिश चैनल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी अवैध रूप से इंग्लिश चैनल पार करेगा, उसे हिरासत में लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा.