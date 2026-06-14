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होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच रोका गया रूसी टैंकर, इस देश ने अचानक क्यों कब्जे में लिया जहाज?

Russian oil Tanker: होर्मुज स्ट्रेट से तनाव के बीच ब्रिटेन ने पहली बार इंग्लिश चैनल में एक रूसी "शैडो फ्लीट" तेल टैंकर को रोका है. ब्रिटिश सेना का कहना है इस टैंकर के जरिए रूस प्रतिबंधों से बचकर अपना कारोबार चला रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:56 PM IST
होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच रोका गया रूसी टैंकर, इस देश ने अचानक क्यों कब्जे में लिया जहाज?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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