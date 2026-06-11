/DNA: ब्रिटेन में सनातन की बड़ी जीत, हिंदू मंदिर की जमीन बेचने का फैसला कोर्ट ने पलटा

DNA: किसी भी देश और समाज के लिए एक बड़ा खतरा औरंगजेब वाली कट्टर सोच भी है. ऐसी सोच, जो दूसरों के आस्था स्थलों को चोट पहुंचाने और समाज को बांटने का पाप करती है. सनातन की शक्ति ने भारत से 7 हजार किलोमीटर दूर अंग्रेजों की धरती ब्रिटेन में इस औरंगजेब वाली सोच को मात दी है. विदेशी धरती पर धार्मिक विद्वेष के खिलाफ सनातनी जीत से जुड़ा ये विश्लेषण आज आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए.
मित्रों, ब्रिटेन के पीटरबरो में 40 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर की जमीन एक इस्लामिक संगठन को बेचने के फैसले को कोर्ट ने गैरकानूनी और रद्द किए जाने योग्य बताया है. इसी साल फरवरी में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने 1986 में बने इस मंदिर को बंद कर उसकी जमीन 'यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन' को बेचने का निर्णय किया था. यानी एक मुस्लिम संगठन को मंदिर की जमीन देने का फैसला लिया गया था. इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के हिंदू समाज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. हिंदू समाज ने अपनी याचिका में कहा था कि
पीटरबरो सिटी काउंसिल के मंदिर की जमीन बेचने के फैसले में कई खामियां हैं. मंदिर प्रबंधन 2017 से इस जमीन को खरीदने के लिए काउंसिल से बातचीत कर रहा था, लेकिन उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया. यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन को मंदिर की जमीन देने के मामले में 'इक्वालिटी एक्ट 2010' का पालन नहीं किया गया. मंदिर बंद होने के बाद पीटरबरो में हिंदुओं के पास कोई उपासना स्थल नहीं बचेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन इंग्लैंड में 40 सेंटर और 60 शाखाएं संचालित करती है.
अब समझिए कैसे धन के लोभ और कथित रूप से कट्टरपंथियों के दबाव में पीटरबरो सिटी काउंसिल ने मंदिर की जमीन एक इस्लामिक संस्था को बेच दी. जिस स्थान पर मंदिर था, वह जमीन सिटी काउंसिल की थी. 1986 से किराए की बिल्डिंग में मंदिर संचालित किया जा रहा था. अचानक 40 साल बाद क्यों और कैसे इस निर्णय के तहत हिंदू आस्था स्थल की जमीन एक इस्लामिक संस्था को देने का फैसला किया गया, इसकी जानकारी हम आगे विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों ने पीटरबरो सिटी काउंसिल को कथित तौर पर शरिया काउंसिल और शरिया सेंटर में बदल दिया है.
पीटरबरो में करीब 12 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. लेकिन पीटरबरो सिटी काउंसिल में इन कथित कट्टरपंथियों की राजनीतिक हिस्सेदारी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक है. अब जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा.
पीटरबरो सिटी काउंसिल में कुल 60 काउंसलर हैं. इनमें से 25 काउंसलर मुस्लिम हैं. इन मुस्लिम काउंसलरों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं. समझ सकते हैं कि यहां प्रतिनिधित्व का अनुपात कितना अधिक है.
अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए.
पीटरबरो सिटी काउंसिल की लीडर डॉ. शबीना कय्यूम हैं.
काउंसिल में फाइनेंस और कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख मोहम्मद जमील हैं. मित्रों, मोहम्मद जमील का नाम खासतौर पर याद रखिएगा.
सार्वजनिक सुरक्षा मामलों के प्रमुख ज़मीर अली हैं.
डेवलपमेंट से जुड़े मामलों के प्रमुख नुमान अली इकबाल हैं.
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एन शहीद के पास है.
सोचिए, इंग्लैंड के लंदन से 140 किलोमीटर दूर पीटरबरो की काउंसिल में लगभग हर महत्वपूर्ण पद मुस्लिम नेताओं के पास है. इसी वजह से पीटरबरो की सिटी काउंसिल को कुछ लोग शरिया सेंटर के रूप में भी देखते हैं. कथित दबाव में और नियमों का बहाना बनाकर इसी सिटी काउंसिल ने मंदिर की जमीन 'यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन' को बेच दी. इसके पीछे पीटरबरो के औरंगजेब मोहम्मद जमील की भूमिका बताई जा रही है.
महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्मस्थल मानव चेतना के सबसे ऊंचे प्रतीक हैं. उन पर हमला करना मनुष्य के अपने अस्तित्व पर हमला करने जैसा है. औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच से ग्रसित मोहम्मद जमील जैसे लोगों के लिए सिर्फ इस्लामिक धर्मस्थल ही पवित्र हैं. जैसा कि हमने बताया मोहम्मद जमील पीटरबरो सिटी काउंसिल में फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे देखता है. तो मोहम्मद जमील ने मुद्दा बनाया कि
काउंसिल पर करीब 14 मिलियन पाउंड का कर्ज है.
सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाया जाना चाहिए था.
मंदिर सरकारी जमीन पर था, इसलिए मंदिर की जमीन बेचने के लिए मोहम्मद जमील ने ‘बेस्ट वैल्यू’ का तर्क दिया.
अप्रैल 2025 में मंदिर प्रबंधन ने जमीन के लिए 1.3 मिलियन पाउंड का ऑफर दिया था.
लेकिन जमील ने ‘बेस्ट वैल्यू’ का हवाला देते हुए नीलामी कराई और फरवरी 2026 में यह जमीन ‘यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन’ को बेच दी.
समय बदला है, जगह बदली है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है. कट्टरपंथ का जो विचार औरंगजेब के दिमाग में था, वही विचार मोहम्मद जमील जैसे लोगों के जहन में आज भी जिंदा है. पीटरबरो की आबादी में हिंदू सिर्फ 2 प्रतिशत हैं. इतिहास साक्षी है जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं उन्हें धार्मिक विद्वेष का शिकार होना पड़ा है. पीटरबरो में भी यही हुआ. औरंगजेब ने सत्ता और सैन्य बल के जरिए हिंदू आस्था स्थलों को तोड़ा. मोहम्मद जमील ने बेस्ट वैल्यू की आड़ में हिंदू आस्था पर आघात किया.
1893 में शिकागो के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम केवल सहिष्णुता में ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करने में विश्वास करते हैं.
सनातनधर्मी इसी भावना से मानव मात्र की सेवा करते हैं. लेकिन औरंगजेब वाली सोच में डूबे मोहम्मद जमील जैसे लोग ऐसा नहीं सोचते. इसलिए उन्होंने 40 साल पुराने मंदिर की जमीन इस्लामिक संस्था को बेच दी.
आक्रोशित पीटरबरो के सनातन समाज ने शरिया सेंटर बनी सिटी काउंसिल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद काउंसिल के फैसले को रद्द करने की बात कही है. ये औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच पर सनातन की विजय है. ये उस विराट सोच की विजय है जो रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में ये मानता है कि ईश्वर किसी एक धर्म में सीमित नहीं है, वह समस्त मानवता में विद्यमान है. अफसोस, कट्टरपंथी इस विराट भाव को समझ नहीं पाते. कोर्ट जल्द ही अपना फाइनल फैसला सुनाएगी और जल्द ही फिर पीटरबरो के मंदिर में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देगी