ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई एंड्र्यू गिरफ्तार, पद के दुरुपयोग का आरोप, एपस्टीन फाइल्स में आया था नाम

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू को पब्लिक ऑफिस में गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया गया है. एपस्टीन फाइल्स में भी उनका नाम सामने आया है. एपस्टीन विवाद में नाम आने के बाद पिछले साल उनके टाइटल्स छीन लिए गए पूर्व प्रिंस विंडसर में अपने रॉयल लॉज से निकलने के बाद नॉरफ़ॉक में सैंड्रिंघम एस्टेट में रह रहे हैं. अक्टूबर में एंड्रयू से उनके बाकी रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए थे, जिनमें 'हिज़ रॉयल हाइनेस' (HRH) और 'प्रिंस' शामिल थे. इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जेफरी एपस्टीन से उनके कनेक्शन को लेकर दबाव के बीच वह ड्यूक ऑफ़ यॉर्क सहित अपने टाइटल्स का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे.

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू को पब्लिक ऑफिस में गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया गया है. एपस्टीन फाइल्स में भी उनका नाम सामने आया है. एपस्टीन विवाद में नाम आने के बाद पिछले साल उनके टाइटल्स छीन लिए गए पूर्व प्रिंस विंडसर में अपने रॉयल लॉज से निकलने के बाद नॉरफ़ॉक में सैंड्रिंघम एस्टेट में रह रहे हैं. अक्टूबर में एंड्रयू से उनके बाकी रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए थे, जिनमें 'हिज़ रॉयल हाइनेस' (HRH) और 'प्रिंस' शामिल थे. इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जेफरी एपस्टीन से उनके कनेक्शन को लेकर दबाव के बीच वह ड्यूक ऑफ़ यॉर्क सहित अपने टाइटल्स का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे.

सरकारी पद का दुरुपयोग करने के शक में गिरफ्तारी

BBC के मुताबिक, एंड्रयू को आज सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस सैंड्रिंघम एस्टेट में एंड्रयू के घर पहुंच गई. ऑनलाइन घूम रही तस्वीरों में गुरुवार को नॉरफ़ॉक में वुड फ़ार्म पर बिना नंबर वाली पुलिस कारें दिख रही हैं, और सादे कपड़ों में अधिकारी प्रॉपर्टी के बाहर इकट्ठा दिख रहे हैं. थेम्स वैली पुलिस ने पहले कहा था कि पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है कि जेफ़री एपस्टीन ने एंड्रयू के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए एक महिला को UK में ट्रैफिकिंग करके लाया था और दावा किया है कि उसने UK के ट्रेड दूत के तौर पर काम करते हुए पीडोफाइल के साथ सेंसिटिव जानकारी शेयर की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

जन्मदिन के दिन ही हुई गिरफ्तारी

एंड्रू, जिनका आज (19 फरवरी) 66वां जन्मदिन है, ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. यह गिरफ्तारी तब हुई जब थेम्स वैली पुलिस ने पहले कहा था कि वे पूर्व राजकुमार द्वारा दिवंगत सेक्स अपराधी जेफ़री एपस्टीन के साथ कथित तौर पर कॉन्फिडेंशियल मटीरियल शेयर करने की शिकायत की जांच कर रहे हैं. थेम्स वैली पुलिस के एक बयान में कहा गया है. जांच के हिस्से के तौर पर, हमने आज नॉरफ़ॉक से साठ साल के एक आदमी को सरकारी पद पर गलत काम करने के शक में गिरफ्तार किया है और बर्कशायर और नॉरफ़ॉक के पतों पर तलाशी ले रहे हैं. वह आदमी अभी पुलिस कस्टडी में है.'

पहले अफसरों ने छिपाया था नाम

असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल ओलिवर राइट ने कहा, 'हम नेशनल गाइडेंस के हिसाब से गिरफ्तार किए गए आदमी का नाम नहीं बताएंगे. कृपया यह भी याद रखें कि यह केस अब एक्टिव है इसलिए कोर्ट की अवमानना ​​से बचने के लिए किसी भी पब्लिकेशन में सावधानी बरतनी चाहिए. पूरी तरह से जांच के बाद, हमने अब सरकारी पद पर गलत काम के इस आरोप की जांच शुरू कर दी है. यह ज़रूरी है कि हम अपनी जांच की ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें क्योंकि हम इस कथित अपराध की जांच के लिए अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं.'

कौन हैं एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर?

एंड्रयू अल्बर्ट क्रिश्चियन एडवर्ड माउंटबेटन-विंडसर, जिनका जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ था, पहले ड्यूक ऑफ़ यॉर्क थे. वे एलिज़ाबेथ II और प्रिंस फिलिप के तीसरे बच्चे और दूसरे बेटे हैं, और चार्ल्स III के छोटे भाई हैं. अपने जन्म के समय, वे ब्रिटिश राजगद्दी के लिए दूसरे नंबर पर थे. एंड्रयू ने 1979 से 2001 तक रॉयल नेवी में काम किया. फ़ॉकलैंड्स युद्ध के दौरान, उन्होंने एक्टिव सर्विस में हेलीकॉप्टर उड़ाए. बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर इंस्ट्रक्टर के तौर पर क्वालिफ़ाई किया और एक वॉरशिप की कमान संभाली. 1986 में, उन्होंने सारा फर्ग्यूसन से शादी की और अपनी शादी के दिन उन्हें ड्यूक ऑफ़ यॉर्क बनाया गया. इस कपल की दो बेटियां थीं. प्रिंसेस बीट्राइस और प्रिंसेस यूजनी 1992 में अलग होने और 1996 में तलाक़ लेने से पहले. 2001 से 2011 तक एंड्रयू ने UK के इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के स्पेशल रिप्रेज़ेंटेटिव के तौर पर काम किया.