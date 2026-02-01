कभी किया था स्वागत अब बढ़ी अमेरिका की टेंशन, चागोस डील से क्यों उड़े ट्रंप के तोते; चीन से है कनेक्शन

Advertisement
Hindi Newsदुनियाकभी किया था स्वागत अब बढ़ी अमेरिका की टेंशन, चागोस डील से क्यों उड़े ट्रंप के तोते; चीन से है कनेक्शन

ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के फैसले से ट्रंप की टेंशन बढ़ी है. अमेरिका को डर है कि मॉरीशस के कंट्रोल में इस द्वीप की संप्रभुता जाने के बाद अमेरिका चीनी नौकाओं द्वारा जासूसी के खतरे में आ जाएगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:04 PM IST
US on Chagos deal: हाल में ही ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने का फैसला लिया था. हालांकि, ब्रिटेन के इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मूर्खता भरा कदम करार दिया था. ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए इस समझौते से दशकों पुराने कानूनी और कूटनीतिक विवाद का अंत हो गया है. इसके अंतर्गत सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित रणनीति अमेरिकी- ब्रिटिश सैन्य अड्डा बना रहेगा, लेकिन अब वह द्वीप मारीशस का हिस्सा होगा. इस डोनाल्ड ट्रंप को एक और डर सताने लगा है.  

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाइट हाइस को इस बात की चिंता सता रही है कि ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिका चीनी नौकाओं द्वारा जासूसी के खतरे में आ जाएगा. बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों को इस बात का डर सता रहा है कि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के आसपास के जलक्षेत्र का नियंत्रण जैसे ही चीन के सहयोगी मॉरिशस को सौंपा गया, इसके बाद समुद्र के रास्ते से अमेरिका के खिलाफ जासूसी का रास्ता खुल गया है. 

चीन पर जासूसी के आरोप 

आम तौर पर बताया जाता है कि चीन की ओर से पड़ोसियों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जासूसी मिशनों को अंजाम देने के लिए सामान्यतः मछली पकड़ने वाली नावों का इस्तेमाल करता है. आपको जानना चाहिए कि डिएगो गार्सिया की रणनीतिक स्थिति ईरान को हमले की सीमा के भीतर रखती है. इतना ही नहीं यह चौबीसों घंटे लंबी दूरी के बमवर्षक मिशनों के लिए भी यह अनुकूल है. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और और बमवर्षक विमान अड्डा है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र के बीचों-बीच पकड़ा 129.9 मिलियन डॉलर का तेल! अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के दो कप्तान गिरफ्तार, मलेशियाई एजेंसी का बड़ा एक्शन

 

किस बात से डर रहा अमेरिका? 

द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, लुइसियाना के सीनेटर जॉन कैनेडी ने इस पूरे मसले पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चागोस समूह को सौंपने की योजान आगे बढ़ती है, तो चीन की ओर से किए जा रहे खुफिया अभियानों को रोकना लगभग मुश्किल हो जाएगा. उनका कहना है कि यूनाइटेड किंगडम, डिएगो गार्सिया की चाबियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सौंपे बिना चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को नहीं सौंप सकता.

विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिटेन के विपरीत, मॉरीशस विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देश के पास द्वीपों तक पहुंचने और उनकी निगरानी करने में सक्षम केवल दो जहाज हैं. वहीं, कुछ नेताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर जासूसी पोतों को समुद्री क्षेत्र में भेजकर अड्डे के बारे में खुफिया जानकारी जुटा सकता है. 

यह भी पढ़ें: एलन मस्क और एपस्टीन के बीच 'सीक्रेट ईमेल' लीक! क्या मस्क ने सच में पूछी थी 'सबसे बड़ी पार्टी' की तारीख?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

US NewsChagos Deal

